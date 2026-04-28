La Gala de Premios de Feprotur pone en valor el talento y la excelencia del sector turístico y hostelero de Pontevedra

La Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de la provincia de Pontevedra (Feprotur), celebró este pasado lunes en el Pazo dos Escudos de la ciudad su Gala de Premios.

Durante la gala, fueron premiados por su trayectoria profesional Palmira Acuña Comesaña, Juan Antonio Rivadulla, Lucrecia García, Luis Outerelo, Silvia García Pintos, el Camping Praia América, la Casa San Martín y el establecimiento Tus Bocatas.

Al acto, conducido por el presentador Carlos Veleiro, también asistieron el presidente de Feprotur, César Sánchez Ballesteros; la directora de Turismo de la Diputación de Pontevedra, Romina Fernández; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros; la presidenta de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes, Mar Rodríguez; el diputado y alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña; el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida; y el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo González Pardal.

Durante su intervención, Ana Ortiz destacó los "importantes beneficios del fenómeno jacobeo" para Vigo con el auge del Camino Portugués de la Costa en los últimos años. "Del total de los 90.000 peregrinos que atravesaron nuestras calles en 2025, más de 71.000 eran extranjeros, lo que significa que casi uno de cada cuatro turistas llegados a la ciudad desde fuera de España lo hicieron a través del Camino de la Costa", señaló Ortiz.

Además, ofreció otro dato relevante como es el gasto medio diario de 170 euros por cada peregrino. "Este tipo de turistas con alto poder adquisitivo suponen unos ingresos muy relevantes para nuestra economía, pero este éxito no es casualidad, sino que es el resultado de la apuesta por la calidad de la hostelería y de la política de la Xunta puesta al servicio del sector y de los ciudadanos", indicó.