El aeropuerto de Vigo refuerza desde esta semana su conexión con Barcelona con el cierre de Lavacolla
La actividad del aeródromo de Santiago de Compostela parará durante 35 días por obras en la pista, lo que supondrá una distribución de sus conexiones y que Peinador cuente con hasta tres vuelos diarios a la Ciudad Condal desde este jueves
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A partir del próximo jueves, 23 de abril, el aeropuerto de Peinador reforzará su conexión con Barcelona con hasta tres vuelos diarios que se extenderán durante 35 días, hasta el 27 de mayo, a causa del cierre del aeropuerto de Santiago de Compostela.
La terminal compostelana permanecerá completamente cerrada por obras en la pista durante más de un mes, lo que ha obligado a aerolíneas, pasajeros e instituciones a reorganizar vuelos, conexiones y servicios.
Tras 24 semanas cerrado entre las 23:30 y las 5:30 horas, lo que no afectó al tráfico aéreo, la fase decisiva exige ahora el cierre integral del aeropuerto para acometer la renovación del pavimento, la mejora del drenaje, la actualización del balizamiento y la modernización de los sistemas de aterrizaje.
Impacto en aeropuertos gallegos
Pero el impacto que tendrá sobre el tráfico aéreo de Galicia va más allá del ámbito técnico. El aeropuerto Santiago-Rosalía de Castro afronta este cierre después de varios meses con descenso de tráfico, y este parón obligará a redistribuir miles de pasajeros hacia los otros dos aeropuertos gallegos. Aunque el reparto entre A Coruña y Vigo no será equilibrado.
Alvedro será el principal receptor de los vuelos desviados. La terminal coruñesa concentrará el mayor refuerzo operativo durante este periodo, con nuevas rutas, más frecuencias y un fuerte incremento del número de movimientos. Así, Vueling incorporará varias rutas desde A Coruña, como Londres - Heathrow, París - Orly, Sevilla con cuatro frecuencias semanales, Barcelona, Málaga y Gran Canaria con cinco frecuencias semanales y Tenerife con seis.
Iberia, por su parte, reforzará la conexión con Madrid aumentando la capacidad de los vuelos de la mañana e incorporando seis frecuencias adicionales a la semana (todos los días salvo el sábado). Ryanair, en cambio, no tiene previsto reprogramar ningún vuelo que opera desde Lavacolla durante el periodo de cierre.
Vigo refuerza una conexión
En Vigo, en cambio, no se verá casi afectado por las obras en Lavacolla. Según datos de Aena, en Santiago de Compostela operan las aerolíneas: Air Nostrum, easyJet, Iberia, Ryanair y Vueling, además de Lufthansa y SWISS para conexiones internacionales. Pero de todo el calendario de vuelos que dejará de operar durante el más de un mes de cierre, Peinador apenas recibirá nada.
Hay que recordar que en mayo de 2024, el aeródromo vigués también cerró por obras en la pista de aterrizaje durante unos 25 días, pero en este caso sus vuelos se distribuyeron hacia el sur, a Oporto, y no a los aeropuertos de Santiago y A Coruña.
Así, Peinador no absorberá una avalancha de rutas ni se verá obligado a un profundo rediseño de su operativa, pero sí se verá reforzado en una de sus conexiones más relevantes: Barcelona. Durante el cierre de Santiago, la ruta entre Vigo y la capital catalana contará con una frecuencia adicional, lo que elevará la oferta hasta tres vuelos diarios.
Ese movimiento encaja, además, con la propia realidad actual del aeródromo vigués, que registró en marzo 91.650 pasajeros, con un crecimiento interanual del 1,5%, pero sigue muy apoyado en el tráfico nacional: más del 98% de sus viajeros corresponden a vuelos domésticos.
Cambio de horarios
Hasta ahora, la conexión entre Vigo y Barcelona con Vueling, una de las más veteranas, ofrecía un viaje diario en horario de mañana (con salida a las 09:55 o a las 10:10 horas, dependiendo del día) y dos los martes y jueves, de mañana y noche, con salida a las 09:55 y a las 21:50 horas.
El cierre del aeropuerto de Santiago, según confirman fuentes de Vueling, supondrá un "refuerzo en la ruta con Barcelona, que incrementará sus frecuencias pasando de las 2 actuales a 3 diarias" durante ese periodo.
En la propia página web de Vueling ya se puede comprobar que, desde el 23 de abril; este primer día aparecen tres horarios: a las 08:20, a las 09:00 y a las 15:00 horas, aunque las salidas no se mantienen estables durante este periodo.
De hecho, al día siguiente, 24 de abril, se repite el primer vuelo, pero al mediodía es a las 14:25 horas, mientras que el último sale a las 19:30 horas. Sin ir más lejos, el sábado 25 de abril encontramos también dos de los vuelos a las 09:35 y a las 23:15 horas.
A estos cambios, hay que sumar un ingrediente para la incertidumbre: la huelga de controladores aéreos, que afecta a los dos aeropuertos que estarán operativos desde el jueves. Por el momento, este parón indefinido no ha tenido incidencia en la práctica y Peinador ha funcionado sin problemas añadidos por esta causa.