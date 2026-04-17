Vigo contará con un segundo bus turístico "más moderno": "El objetivo es que transporte 14.000 viajeros al año"

Vigo cuenta desde hoy con un segundo autobús turístico "más moderno" que operará acompañando al que ya recorre las calles de la ciudad.

"Teníamos uno en condiciones y otro que era un poco antiguo", ha explicado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha añadido que sólo estaba operando el primero. Por lo tanto, a partir de ahora "operarán dos buses" turísticos.

Según ha trasladado Caballero, "el objetivo es que transporten cada año sobre 14.000 viajeros", ha indicado sobre este servicio que se presenta como una "oferta adicional para los turistas". Además, ha destacado que Vigo es la única ciudad que tiene autobuses turísticos.

El nuevo bus mantiene el formato de dos pisos con techo desplegable eléctrico y transparente, similar al actual, e incorpora elementos gráficos vinculados a la ciudad, como el Halo, el Estadio de Balaídos, el nuevo paseo de Bouzas, las Islas Cíes o Castrelos.

Cuenta con 78 plazas sentadas y dispone de una plaza para personas con movilidad reducida (PMR) y plataforma telesférica que garantiza la accesibilidad.

El servicio continuará ofreciendo un recorrido por los principales enclaves de la ciudad, con una duración aproximada de 90 minutos, permitiendo descubrir espacios como la Plaza de España, el Monte do Castro, la Plaza de América, el Parque de Castrelos, el estadio de Balaídos, la playa de Samil, Alcabre o el puerto pesquero, entre otros puntos de interés.

Además, durante el trayecto realizará tres paradas estratégicas, en Monte do Castro, Parque de Castrelos y playa de Samil, para facilitar la visita a los diferentes espacios.

El bus turístico contará con audioguías disponibles en ocho idiomas: gallego, castellano, portugués, francés, alemán, inglés, italiano y ruso, y funcionará con cuatro salidas diarias, dos por la mañana (10:00 y 12:00 horas) y dos por la tarde (16:30 y 18:30 horas), con inicio y fin en la Estación Marítima de Vigo.

Los billetes podrán adquirirse a través de la plataforma Woutick!, en las webs de Vitrasa y Turismo de Vigo, así como directamente a pie de bus mediante tarjeta bancaria o en efectivo.

"Las luces de este año van a ser las mejores"

La anécdota durante la presentación la ha protagonizado un grupo de turistas de Madrid, que se han acercado a saludar al alcalde. "Vinimos corriendo al enterarnos que estaba aquí", explicaba una de las mujeres mientras se sacaban una foto con Caballero.

En una conversación posterior, le aseguraron al regidor que habían estado en Vigo la pasada Navidad y Caballero les ha contestado que "las luces de este año van a ser las mejores que ha habido nunca".

"El turismo en Vigo sigue siendo una gran industria", ha declarado ante los medios en referencia a este grupo de visitantes que, según ha desvelado, le han trasladado sus mejores opiniones sobre Vigo. "Me decían 'alcalde, qué ciudad más bonita tenéis, da gusto estar aquí', y esto es lo que queremos que suceda", ha asegurado Caballero.

El regidor ha aprovechado para reiterar que la Xunta de Galicia invierte "200 millones en el Xacobeo y 0 euros en el turismo de Vigo", y ha añadido que "el turismo en Vigo fluye, es natural y vienen por cómo está la ciudad y por lo que significa".

Además, ha criticado la propuesta del Cluster para que los aeropuertos de Vigo y A Coruña se especialicen en negocios y congresos y el de Santiago, en turismo. "A Vigo la gente quiere venir en avión a Vigo, ¿qué es eso de que hagamos segregación y que el turismo venga por Santiago?", ha reiterado.

Una propuesta que le parece una "bobada": "Al llegar al avión con el billete, le preguntan al viajero si es de negocios o de turismo; ¿de turismo? en este avión no puede entrar, se tiene que ir a otro", ha ironizado.