Caballero celebra la ocupación hotelera del mes de marzo: "Vigo es la primera ciudad turística de Galicia"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha celebrado los datos de ocupación hotelera correspondientes al mes de marzo, que, según ha informado, alcanzaron el 54,2%. Se trata, destaca, de "un nivel inédito en los últimos años para este mes", lo que "confirma la tendencia al alza del sector turístico en la ciudad".

Según el regidor, el crecimiento interanual del 10,4% refleja el dinamismo del destino, que sobresale además por la diversidad en la procedencia de sus visitantes.

En cuanto al origen de los turistas, el 47,5% proceden del resto de España, mientras que el 37,8% son internacionales y el 13,7% llegan desde el conjunto de Galicia, "lo que evidencia un mercado equilibrado y diversificado", señala Caballero. Entre los visitantes extranjeros, Portugal se mantiene como principal país emisor, con más del 27% del total. Le siguen Estados Unidos (7,3%), Alemania (6,5%), Francia (6,2%), Italia (4,5%) y Reino Unido (por encima del 4%).

"Vigo es la primera ciudad turística de Galicia. Estos datos confirman la creciente internacionalización del destino, así como su consolidación como un enclave turístico de calidad, con capacidad para atraer visitantes de múltiples mercados”, ha concluido el alcalde.

La felicidad del alcalde se contrapone con la preocupación de los profesionales del sector. César Sánchez Ballesteros, presidente de Feprotur, advierte a Treintayseis que las previsiones no están siendo las esperadas y que, más allá de este pico puntual de Semana Santa, los niveles de ocupación en las semanas anteriores y posteriores se sitúan por debajo de lo deseable.