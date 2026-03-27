La ocupación hotelera alcanzará el 60% en Vigo durante A Reconquista: "Es altísimo, antes no había turismo"

A Reconquista y la Semana Santa de Vigo atraen cada año a más gente. Los hoteles alcanzarán una ocupación media del 60% desde el gran fin de semana de la mayor fiesta olívica, que celebra la expulsión de las tropas napoleónicas de la ciudad en 1809.

"Durante este fin de semana y la Semana Santa, los hoteles de Vigo esperan una ocupación hotelera del 60%", ha informado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien ha recordado que hay turistas que "van decidiendo sobre la marcha" y, por tanto, esa cifra será superior.

Además, el regidor olívico considera que es un "nivel de ocupación altísimo": "Tradicionalmente, en la Semana Santa de Vigo no había ningún turismo. En la Fiesta de A Reconquista, no había ningún turismo. Ahora sí, desde que la potenciamos en los últimos años".

Caballero considera que, desde que su gobierno se hizo con el poder hace 18 años, han apostado "mucho" por A Reconquista, convirtiéndola en "una gran fiesta para toda Galicia". "Empieza ya a trasladarse y a superar las fronteras de Galicia. Es un evento turístico de mayor importancia", ha recalcado en un audio distribuido a los medios.

"Además, como hice el decreto, ya garanticé que había sol, que íbamos a tener muy buen tiempo toda la Semana Santa y un tiempo maravilloso para A Reconquista. Vamos a disfrutar, vamos a ser felices y vamos a pasarlo bien todos juntos", ha concluido el alcalde, que también ha repasado la programación de este fin de semana.

Programación de A Reconquista

Viernes, 27 de marzo

De 11:00 a 23:30: Mercado tradicional y zona infantil (plaza do Berbés)

Durante todo el día habrá ruadas de gaiteros, actuaciones en los torreiros de la Puerta del Sol, Eduardo Chao y Plaza dos Ratos. En el Berbés se celebrará el asalto al carro

Sábado, 28 de marzo

11:00 horas: Apertura del mercado.

11:30 horas: O Fiadeiro organiza una foliada infantil en el Paseo de Alfonso

12:00 horas: Representación del Asalto al carro en la Plaza do Berbés

12:00 horas: Actuación infantil Peter Punk en el torreiro de la Plaza dos Ratos

12:30 horas: Actuación de la Banda de Zanfoñas de la ETRAD, en el torreiro de la Puerta del Sol

13:00 horas: Taller de baile en el torreiro de Eduardo Chao

13:15 horas: Actuación de "Arghalleiros", en el torreiro de Eduardo Chao

16:00 horas: Taller de danzas del mundo en el torreiro del Berbés

16:30 horas: Actuación del mago Kali en el torreiro de la Praza dos Ratos

17:00 horas: Actuación de Ferreñas da Oliveira

18:00 horas: Asalto al carro de suministros en el Paseo de Alfonso

21:00 horas: Actuación de Tarambainas en el torreiro de la Plaza do Berbés

23:30 horas: Cierre del mercado

Domingo, 29 de marzo