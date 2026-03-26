El bus turístico regresa a Vigo por Semana Santa: horarios, tarifas y todo lo que tienes que saber Concello de Vigo

El servicio de Bus Turístico de Vigo, operado por Vitrasa, regresa esta Semana Santa con un recorrido por los rincones más emblemáticos de la ciudad. Desde el sábado 28 de marzo hasta el domingo 5 de abril, tanto vigueses como visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de un viaje singular a bordo de un autobús de dos pisos con techo desplegable y audioguías disponibles en ocho idiomas.

El recorrido, de aproximadamente 90 minutos, permite descubrir algunos de los enclaves más representativos de Vigo, como la Plaza de España con su Monumento a los Caballos, el Monte do Castro, la Plaza de América con la Puerta del Atlántico, el parque de Castrelos y el Museo Quiñones de León con sus jardines, el estadio de Balaídos, la playa de Samil, la zona de Alcabre y el puerto pesquero, entre otros.

Durante el recorrido, el autobús realizará tres paradas estratégicas para que los pasajeros puedan bajarse y visitar diferentes puntos de la ciudad: el Monte do Castro, el Parque de Castrelos y la playa de Samil.

Horarios y servicios

El servicio funcionará todos los días con cuatro salidas diarias: dos por la mañana (a las 10:00 y 12:00 horas) y dos por la tarde (a las 16:30 y 18:30 horas), entre el 28 de marzo y el 5 de abril. La ruta comenzará y finalizará en la Estación Marítima de Vigo.

El autobús cuenta con audioguías en gallego, castellano, portugués, francés, alemán, inglés, italiano y ruso. Además, dispone de una plaza para personas con movilidad reducida (PMR), garantizando un servicio accesible para todos los usuarios.

El Bus Turístico de Vigo es una oportunidad única para descubrir o redescubrir la ciudad desde una nueva perspectiva, combinando historia, cultura y entretenimiento en una experiencia única para toda la familia.

Reserva de billetes

Los billetes para el Bus Turístico se pueden adquirir a través de la plataforma de venta de entradas Woutick! hasta una hora antes de la salida. También será posible comprar los billetes directamente a pie de autobús mediante tarjeta bancaria a través de TPV o en efectivo, hasta completar el aforo disponible.

El precio del recorrido es de 7,50 euros para adultos y 4 euros para niños de entre 5 y 14 años. Los menores de 5 años viajan gratis.