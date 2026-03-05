La Semana Santa de Vigo no acaba de conquistar a los turistas: "Dependemos bastante del clima"

Marzo vive sus primeros días y los hoteles de Vigo ya se preparan para dos fechas claves del calendario olívico: la Reconquista y la Semana Santa. Impulsar estos dos eventos puede ser clave para desestacionalizar el sector turístico en la ciudad, aunque el éxito de ambos depende en gran medida a las condiciones climáticas de la primavera viguesa.

Desde la Asociación de Hosteleros de Vigo (Ahosvi), señalan a Treintayseis que todavía es "pronto" para previsiones de ocupación hotelera para la Semana Santa. "Se está empezando a mover, pero depende mucho del clima", apunta su presidente y director de Attica 21 en Samil, Daniele Provezza.

"Precisamente, el año pasado no fue bueno por eso", añade el líder de Ahosvi. La Semana Santa de 2025 coincidió en la tercera semana de abril y los hoteles de Vigo registraron entre un 40% y un 60% de ocupación. La tasa habitual, y la previsible si hace buen tiempo, se situará alrededor del 80%.

Provezza explica que las reservas para Semana Santa son "de última hora". "Es la tendencia de todos los años de Vigo, depende del tiempo", recalca el presidente de Ahosvi, ya que los viajeros buscan en abril "ese primer contacto con la playa".

"No hemos detectado una antelación de la demanda, así como a lo mejor para el verano sí que se nota. No solo Vigo, en las Rías Baixas en general", añade el hostelero. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) dan la razón a Provezza. Los meses con más turistas corresponden a agosto y a diciembre, gracias al efecto de la Navidad.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

De hecho, según la estadística experimental del INE elaborada a partir de la posición de los teléfonos móviles, se puede observar que los meses de primavera son los de menor afluencia. En abril de 2025, Vigo acogió a 52.282 viajeros nacionales y 21.640 internacionales.

Por otro lado, las cifras del Instituto Galego de Estadística (IGE) registran cierto crecimiento del sector turístico de Vigo durante los meses de marzo y abril. En 2019, un total de 61.570 turistas visitaron la ciudad olívica, un 17,73% menos que este 2025, cuando se registraron 72.487 visitantes.

Reconquista: un evento "muy local"

En cuanto a la Reconquista, Provezza reitera que aún es un "evento muy local" y la influencia en la ocupación hotelera es mínima. "Me consta que desde el Concello se está intentando promocionar, pero de momento no notamos una afluencia de visitantes de otras provincias o comunidades que se alojen y pernocten en Vigo", señala.

Ahora bien, el director de Attica 21 sí señala a la Navidad como un evento que ha ayudado a desestacionalizar el sector turístico. Diciembre y enero ya son los meses con mayor número de turistas nacionales e internacionales tras agosto, según los mismos datos del INE.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Claves para desestacionalizar: congresos y ferias

El objetivo municipal es establecer Vigo como un destino turístico durante todo el año, como se demostró en la campaña presentada en Fitur el pasado enero. "Lo que hay que hacer ahora es aprovechar la marca de Vigo, que es ya reconocida, para atraer otro tipo de eventos, vinculados al segmento de congresos", señala el presidente de Ahosvi.

Provezza considera que los clientes que acuden a ferias y congresos son los que "aportan valor", ya que gastan en "distintos servicios" en la ciudad. Aunque Conxemar es referencia en este ámbito en Vigo, el director de Attica 21 apunta a los congresos médicos como un área donde Vigo puede "entrar y hacerse visible".

Ahora bien, no cree que pueda haber un incremento de este tipo de eventos a corto plazo. "Sé que desde el Concello se está promocionando y se está trabajando en ello. Los congresos grandes se venden a dos años vista, o sea que ahora mismo se está empezando a mover el segundo semestre de 2027, el 2028 y el 2029", afirma el presidente de Ahosvi.