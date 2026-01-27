'Cando volves?', la campaña de la Diputación de Pontevedra con más impactos "de la historia" Diputación de Pontevedra

La campaña de promoción turística 'Cando volves?' de la Diputación de Pontevedra ha alcanzado los 69,5 millones de "impactos", un resultado que la administración provincial asegura que es el "mayor de la historia".

Esta iniciativa, detallan desde el Gobierno provincial, ha situado el interior de la provincia como "eje comunicativo" en la promoción de las Rías Baixas, combinando la actividad de promoción tradicional y las acciones especiales con 'influencers'.

Este resultado supone un aumento del 61% con respecto a la campaña de 2024, que registró 43 millones de impactos, y en torno al 30% con relación a la de 2023 (53,6 millones).

También destacan el récord de búsquedas en la red por la provincia, que alcanzaron las 34.500, y añaden que la campaña de 'influencers' desarrollada generó un mayor vínculo con el público, superando los 4 millones de reproducciones y logrando un "alto nivel de interacciones positivas".

Por su parte, las redes sociales de Turismo Rías Baixas superaron los 94.700 seguidores, con un incremento de más del 120% en Instagram, lo que "reforzó la visibilidad" de la provincia.