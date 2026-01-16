La Xunta autoriza 25 cabañas de madera en el entorno del Pazo de Cea, en Nigrán (Pontevedra)

Un nuevo campamento turístico se construirá en el entorno del Pazo de Cea, en Nigrán. La Xunta ha dado el visto bueno al proyecto, que incluirá la construcción de 25 cabañas de madera.

Según se recoge en el informe de impacto ambiental, emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y recogido por Europa Press, no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno derivados del proyecto, siempre que cumplan los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental, en los informes analizados y en el programa de vigilancia ambiental diseñado. El ente autonómico también precisó que la documentación presentada fue sometida a participación pública y se consultaron 10 organismos interesados.

Por otro lado y en base a la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, se insta a la iniciativa turística a cumplir con los condicionantes, relacionados con la protección de la atmósfera, población y salud, aguas y lechos fluviales, suelo e infraestructuras, gestión de residuos, integración paisajística y restauración, patrimonio natural y cultural.

23.000 metros cuadrados

En cuanto al proyecto, promovido por Organiza Nigrán, SL, este busca implantar un nuevo campamento de turismo con 25 cabañas de madera para alojamiento en una parcela de cerca de 23.000 metros cuadrados. La superficie construida será de más de 1.600 metros cuadrados.

Además de los volúmenes de habitaciones, para el desarrollo del proyecto será necesaria la creación de una zona de recepción de huéspedes, así como un área de aparcamiento y caminos peatonales que conecten las cabañas.

Los elementos edificados serán independientes y aislados para permitir el crecimiento y desarrollo de árboles e integrarse en el paisaje.