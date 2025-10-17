Vigo ratifica la multa de 50.000 euros a Ryanair por incumplir el contrato de promoción turística, en lo respectivo al cronograma de publicaciones. La Xunta de Goberno Local ha acordado este viernes desestimar el recurso de reposición presentado por la compañía aérea.

En agosto, el gobierno municipal ya había desestimado las alegaciones que presentó la aerolínea. Ahora, como informa Europa Press, también ha rechazado el recurso de reposición, en el que argumentó que el Concello no le había hecho requerimientos ni advertencias.

Al respecto, los servicios jurídicos municipales han matizado que no es obligación de la administración requerir a la empresa que, por otra parte, cuando presentó su oferta, incluyó un cronograma de actuaciones de promoción, que no ha cumplido.

El contrato firmado con Ryanair en 2023, por valor de 1,9 millones de euros para 2023, 2024 y 2025, contemplaba tres frecuencias semanales de vuelos a Londres en temporada alta y dos en temporada baja. También se acordó unas acciones de promoción: publicación de tres 'newsletter' y 11 publicaciones en redes sociales para promocionar el destino Vigo.

Sin embargo, la aerolínea redujo los vuelos (unas 3.000 plazas) y tampoco cumplió el calendario de publicaciones, al concentrar esas acciones de promoción en apenas unas semanas de noviembre y diciembre de 2024. Por el primer incumplimiento, el Ayuntamiento multó a la empresa con unos 17.400 euros, y por el segundo, con 50.000 euros.