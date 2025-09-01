Vigo sigue batiendo récords de turistas: "Se ve en la calle el nivel inmenso nivel que tenemos"

Con la implementación de la tasa turística en el horizonte, Vigo continúa batiendo récords de turismo mes tras mes. El mes agosto, después de un puente en el que los hoteles rozaron el 97% de ocupación, la media ha sido del 90%.

Así lo ha desvelado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios, en el que ha celebrado que la ciudad sigue "con ocupación hotelera ciertamente de récord". Este último fin de semana, a pesar de que la climatología no ha acompañado, el nivel de ocupación ascendió al 80%.

Según Caballero, estos datos no se deben sólo a las fiestas populares que se celebraron estos días en diferentes barrios de la ciudad. "Estas fiestas son magníficas, y yo estuve en ellas, pero esto es el tirón turístico de Vigo", ha destacado.

El regidor también ha avanzado una media de ocupación hotelera del 90% en el recién finalizado mes de agosto, "absolutamente récord", a lo que habría que añadir los apartamentos y viviendas turísticas. "Es que se ve en la calle el nivel inmenso de turismo que tenemos", ha ratificado.

"Ya somos un destino turístico de referencia en España, que es uno de los grandes destinos turísticos del mundo", ha sentenciado.