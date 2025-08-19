Agosto negro para el turismo en Ourense, los incendios provocan "miles de cancelaciones" en la provincia

Vecinos y vecinas de Vilela mientras se acercan las llamas a la localidad en Vilela (Ourense) Rosa Veiga - Europa Press

El turismo ourensano registra "miles de cancelaciones" en un mes de agosto castigado por la ola de incendios. "Todo lo que realmente representó o representa para la provincia el mes de agosto ha quedado dañado", enfatiza el presidente de la Confederación de Hostelería de Ourense, Ovidio Fernández.

Tal y como ha trasladado a Europa Press, se han producido cancelaciones "intensivas" debido a que la alta velocidad sigue cortada y "todavía mucha gente sigue a la espera en Madrid de poder trasladarse o bien en transporte de lanzadera o en medios de transportes urbanos".

Por lo tanto, "hay que hablar de miles de personas que han dejado de visitar la provincia por las dificultades que han tenido en el transporte y que siguen teniendo". Asimismo, ha añadido que "parece ser que la situación se está apaciguando un poco, pero no ha terminado".

Preguntado por las previsiones de cara a las próximas semanas, Fernández explica que "las marca el tiempo" y, ha asegurado tener "miedo" de todo lo que puede suceder porque es "imprevisible". "Estamos a la espera de que haya mejores noticias con el cambio de las temperaturas", subraya.

En esta línea, la guía turística Rosa Dorado ha explicado que desde el miércoles de la semana pasada, "ha sido cancelación tras cancelación" y no ha tenido "ninguna reserva más". Asimismo, ha señalado la preocupación de la gente, que "presiona a la agencia, para saber si es peligroso venir o lo van a pasar mal".ç

Creo que la temporada de verano la cerramos ahora Rosa Dorado, guía turística

"No solo se han cancelado viajes hacia los destinos donde hay incendios, sino en general a Galicia. Sobre todo por la entrada. Entras por León, incendios. Entras por Benavente, incendio. Por Portugal, incendios. Hoy tenía que tener 40 personas visitando Ourense en grupos y me he quedado con cuatro", ha lamentado.

Además, de cara a las próximas semanas, ha apuntado que la gente que tenía previsto venir, incluso a finales de agosto, "ya no viene, y han optado por otros destinos". "Nosotros yo creo que la temporada de verano la cerramos ahora", subraya.

También, la inquietud se amplía al próximo verano. Dorado ha avanzado que la agencia iba a empezar a vender el año que viene con una entidad italiana experiencias turísticas en la Ribeira Sacra y el Xurés, y ahora "no sabe en qué quedará".

Excursiones con mascarilla

Por su parte, el guía turístico Diego Carreira ha explicado que existe preocupación alrededor de la calidad del aire, por eso el jueves y el viernes empezaron a ofrecer mascarillas en los tours, y "prácticamente todo el mundo estuvo con ellas". "Hay que ser conscientes de que el aire estaba contaminado y no veías a gente con mascarillas cuando deberían llevarlas", señala.

También, se ha referido a las cancelaciones, principalmente motivadas por los trenes anulados. "La gente está esperando hasta el último momento a ver si les cancelan el viaje y están intentando buscar alternativas, pero se sienten en una ratonera", destaca. Asimismo, ha apuntado a que los únicos que no están siendo afectados son los que tienen vehículos particulares.

En esta línea, ha confirmado un "bajón" turístico: "Al fin y al cabo, tienes los días de vacaciones, te vas a ceñir a los que tienes, o cambias de plan y empiezas a venir en otra época, o buscas alternativas en la zona", justifica Carreira.

Con todo, ha asegurado que "sigue habiendo flujo, pero ha cambiado", y que el "boom se ha paralizado". De hecho, ha concretado que se ve en la entrada de reservas, que se encuentra "a la espera". "No hay la misma consulta, todas son sobre cómo está la situación, si se podrá viajar, si se abrirán los trenes...etc", ha concluido.