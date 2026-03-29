Lanzado con éxito un satélite construido en Nigrán (Pontevedra): objetivo, mejorar la navegación europea

Una empresa de Nigrán ha alcanzado el cielo este sábado. El satélite Celeste IOD-1, construido por la gallega Alén Space, ha sido lanzado con éxito en el complejo de lanzamiento 1 de Rocket Lab en Māhia, Nueva Zelanda.

Alén Space ha colaborado con GMV, responsable de la misión completa, en el desarrollo de este satélite en el marco del programa Celeste In-Orbit Demonstrator (IOD) de la Agencia Espacial Europea (ESA). El dispositivo se lanzó a las 10:14 horas, marcando el inicio de su fase de operaciones iniciales.

El objetivo de este programa espacial europeo es demostrar las ventajas de contar con una capa adicional de navegación en órbita terrestre baja (LEO). Es decir, complementaría el trabajo de Galileo y EGNOS con el fin de mejorar la precisión, resiliencia y seguridad de los servicios de posicionamiento, navegación y sincronización en Europa.

La fase Celeste IOD se lleva a cabo en paralelo por dos consorcios europeos y comprenderá un total de once satélites más uno de reserva. Según explica la compañía de Nigrán, el demostrador en órbita es la primera fase del programa y permitirá validar en vuelo tecnologías clave antes de su posible despliegue operativo en el futuro.

Además, ha señalado que Alén Space suministra las primeras plataformas CubeSat 12U y participa en la fabricación de varios componentes de las cargas útiles de los satélites. De esta forma, aporta su experiencia en "metodologías espaciales avanzadas claves para el desarrollo de la misión".

"La participación en Celeste supone un hito muy relevante para nosotros y refleja nuestra capacidad para contribuir a programas estratégicos de navegación a nivel europeo", ha indicado el director general de Alén Space, Guillermo Lamelas, que añade: "Nos permite seguir avanzando en el desarrollo de plataformas y tecnologías clave para pequeños satélites".