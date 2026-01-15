Vigo impulsa un Polo Tecnológico de Humanoides para liderar la robótica industrial

Liderar desde Vigo la transición hacia el uso de robots humanoides en la industria y generar innovación y desarrollo económico es el objetivo del futuro Polo Tecnológico de Humanoides, un proyecto en el que trabaja el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y con el que colaborará la Zona Franca de Vigo.

El acuerdo se ha cerrado en un encuentro en la sede del Consorcio entre el delegado del Estado, David Regades, y el director general de CTAG, Luis Moreno, con la meta de crear un ecosistema tecnológico de humanoides aplicable a plantas industriales, defensa o servicios, para dar respuesta a las necesidades de la industria gallega y española, y situar a Galicia al frente de un Polo de Competencias Humanoides "único en Europa".

Regades, ha confirmado el apoyo de Zona Franca y ha enmarcado la colaboración en la línea de trabajo conjunto ya desarrollada con CTAG, destacando que el avance en robótica móvil supone una oportunidad estratégica para la transformación digital y las nuevas tecnologías, con el respaldo de laboratorios de emprendimiento y el ecosistema de High Tech Auto, además de la posibilidad de captar fondos europeos.

Por su parte, Moreno, ha señalado que el proyecto nace con la vocación de colocar a Vigo y Galicia en la vanguardia europea de la robótica humanoide aplicada a la industria, al tratarse de una tecnología con potencial para mejorar la competitividad empresarial, generar empleo cualificado y atraer inversión, y ha subrayado que la alianza con Zona Franca será clave para sumar capacidades industriales, tecnológicas y de emprendimiento y construir un ecosistema sólido, abierto y conectado con las necesidades reales del tejido productivo.