Vigo impulsa un Polo Tecnológico de Humanoides para liderar la robótica industrial

Vigo impulsa un Polo Tecnológico de Humanoides para liderar la robótica industrial Zona Franca de Vigo

Tecnología

Vigo impulsa un Polo Tecnológico de Humanoides para liderar la robótica industrial

CTAG y la Zona Franca acuerdan colaborar para crear un ecosistema de innovación con laboratorio de referencia y captación de inversiones

Más actualidad: Vigo consigue los últimos permisos para construir las rampas que unirán Plaza España y Plaza América

Publicada

Liderar desde Vigo la transición hacia el uso de robots humanoides en la industria y generar innovación y desarrollo económico es el objetivo del futuro Polo Tecnológico de Humanoides, un proyecto en el que trabaja el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y con el que colaborará la Zona Franca de Vigo.

Marta Larralde en el acto de este jueves.

El acuerdo se ha cerrado en un encuentro en la sede del Consorcio entre el delegado del Estado, David Regades, y el director general de CTAG, Luis Moreno, con la meta de crear un ecosistema tecnológico de humanoides aplicable a plantas industriales, defensa o servicios, para dar respuesta a las necesidades de la industria gallega y española, y situar a Galicia al frente de un Polo de Competencias Humanoides "único en Europa".

Regades, ha confirmado el apoyo de Zona Franca y ha enmarcado la colaboración en la línea de trabajo conjunto ya desarrollada con CTAG, destacando que el avance en robótica móvil supone una oportunidad estratégica para la transformación digital y las nuevas tecnologías, con el respaldo de laboratorios de emprendimiento y el ecosistema de High Tech Auto, además de la posibilidad de captar fondos europeos.

Por su parte, Moreno, ha señalado que el proyecto nace con la vocación de colocar a Vigo y Galicia en la vanguardia europea de la robótica humanoide aplicada a la industria, al tratarse de una tecnología con potencial para mejorar la competitividad empresarial, generar empleo cualificado y atraer inversión, y ha subrayado que la alianza con Zona Franca será clave para sumar capacidades industriales, tecnológicas y de emprendimiento y construir un ecosistema sólido, abierto y conectado con las necesidades reales del tejido productivo.