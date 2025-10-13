El sector aeroespacial internacional se dará cita en Vigo los días 22 y 23 de octubre

Vigo acogerá los días 22 y 23 de octubre el VII Congreso Internacional Aeroespacial, que se celebrará el primer día en el Hotel Attica 21 con un cóctel networking en el que reunirá a asistentes, ponentes y representantes de empresas e instituciones del sector aeroespacial y la jornada principal de conferencias tendrá lugar en el Hotel Pazo Los Escudos.

Este foro, en el que se darán cita representantes de empresas del sector, técnicos y expertos para abordar cuestiones como seguridad y defensa, ecosistemas satelitales, comunicaciones seguras, aeronaves no tripuladas o descarbonización, ha sido presentado este lunes por el presidente del Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG), Enrique Mallón, y por la secretaria técnica del CAG, Jennifer González.

Un evento que se celebrará en un "momento muy bueno" para esta industria, que cuenta con importantes previsiones de crecimiento, también en Galicia. Según ha avanzado Mallón, se prevé la participación de unas 200 personas y durante las conferencias se abordarán cuestiones relacionadas tanto con la aviación comercial, como con la industria de drones y naves no tripuladas, y con los satélites.

Este sector, según el presidente del CAG, cuenta con una gran demanda por parte de grandes empresas como Boeing o Airbus, que esperan miles de naves ya adjudicadas y en proceso de entrega, y el sector actualmente no puede dar una respuesta ágil. Esto supone una gran oportunidad para la industria gallega para poder participar en estos procesos y "competir" gracias a que mantiene una tendencia al crecimiento en empleo y facturación.

En 2024, ha apuntado Mallón, la aeronáutica gallega creció un 7% en empleo y más de un 25% en facturación, un crecimiento que se mantendrá para este 2025, con al menos el 2% en empleo y el 5% en facturación.

Programa del CIAG

El VII Congreso Internacional Aeroespacial se iniciará el 22 de octubre con una visita a la sede de Alén Space, en Porto do Molle (Nigrán), y el 23 de octubre se celebrarán las diferentes ponencias en el Hotel Pazo Los Escudos de Vigo, con la participación de la conselleira María Jesús Lorenzana en la apertura, y la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la clausura.

Entre los ponentes de este foro, están representantes de empresas punteras del sector, como Lockheed Martin, Alén Space, Boeing, Airbus, Indra, Leonardo o Grupo Oesía. También participará el Ejército del Aire y el Espacio, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, o el Florida Space Institute de Estados Unidos.

Los expertos abordarán cuestiones como la Iniciativa Estratégica en Seguridad, Defensa y Aeroespacio de la Xunta; satélites y ecosistemas espaciales en Europa y Estados Unidos; patrimonio cultural aeronáutico y transferencia de conocimiento; descarbonización y eficiencia; e interoperabilidad, comunicaciones seguras y redes de combate del futuro.