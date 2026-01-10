Carola Gómez: "Más de 3 millones de españoles trabajan fuera y el teletrabajo permite que mucho talento se quede"

Carola Gómez no habla de teletrabajo desde la teoría, sino desde la experiencia.

Lleva casi cuatro años trabajando en remoto para empresas internacionales y hoy lidera Spain Remote, una comunidad de más de 70.000 personas que ayuda a jóvenes españoles a acceder a empleo internacional sin tener que abandonar el país.

En un contexto de alto desempleo juvenil, salarios estancados y fuga de talento creciente, Carola propone una alternativa concreta: importar oportunidades globales y retener talento local. A través de un framework propio, formación práctica y acompañamiento fiscal y profesional, su trabajo se sitúa en el cruce entre empleo, movilidad global y cambio de mentalidad.

En esta entrevista hablamos de teletrabajo más allá del mito, de autoestima profesional, de salarios internacionales, y de por qué el futuro del empleo ya no se juega solo dentro de las fronteras.

Ayudáis a trabajar para empresas extranjeras sin salir de España. ¿Estamos exportando talento… o importando oportunidades?

¡Empezamos fuerte! Esto es muy buena pregunta Emilio y sin duda algo que yo también me pregunto en mi trabajo del día a día. Creo que hay que empezar exponiendo los hechos: en 2025 la tasa de desempleo juvenil en España ronda aproximadamente el 25 % (en comparación con la UE donde fue aproximadamente 15,2 % en octubre de 2025). Como consecuencia vemos la fuga de talento aumentar un crecimiento del 4,7 % respecto a 2024, con un total de 3.045.966 personas con nacionalidad española viviendo en el extranjero en 2025!

Ahora, ¿por qué te cuento esto? Bueno, la razón por la que como jóvenes españoles buscamos irnos del país, es por la falta de buenas oportunidades aquí, buscamos mejores salarios, oportunidades de crecimiento profesional, no es porque nos queramos ir de España, es más, la mayoría preferimos quedarnos!

Ahí es donde entra mi empresa, Spain Remote donde lideramos una revolución del empleo juvenil en España, con una comunidad de más de 70.000 personas. Hemos desarrollado y validado un framework propio para que candidatos españoles consigan empleo remoto internacional sin necesidad de abandonar el país, reduciendo la fuga de talento y ofreciendo una alternativa concreta al desempleo juvenil, a través del trabajo remoto con empresas extranjeras.

Por lo que si tengo que decantarme por una, diría que estamos importando oportunidades, porque si no fuera por este tipo de oportunidades, nuestro talento joven busca emigrar o se queda en el país, pero sin empleo.

¿Qué error comete la gente cuando cree que teletrabajar es solo "trabajar desde casa"?

Después de 4 años teletrabajando, llega un punto en el que lo que NO quieres es trabajar desde casa, yo muchos días trabajo desde un coworking, cafetería o quedo para trabajar con amigos que también teletrabajan. Realmente para mí teletrabajar es tener libertad en tu día a día, ser dueño de tu tiempo, poder ir al gym en mitad de tu 'día de trabajo', poder estar con tu familia, trabajar desde Madrid, Londres o desde Bali, después de 3 horas de surf.

Para mí, teletrabajar ha sido mucho más que simplemente "trabajar desde casa". Al no tener que perder 2 horas de viaje, los 'descansitos de café', las charlas con compañeros de oficina y el estar en la oficina hasta las 17h porque "hay que cumplir un horario", aunque haya terminado mi trabajo, me ha dado espacio en mis días y espacio mental para priorizar cosas que no son trabajo, como salud física y mental, emprender nuevos proyectos, como a lo que me dedico hoy, sin tener que perder la estabilidad de tener un trabajo a tiempo completo. Y esto junto con el 'work life balance', pasar más tiempo con la familia y menos estrés, son razones por las que la gente acude a nosotros.

Se idealiza mucho la figura del nómada digital. ¿Qué parte del relato no se cuenta?

Que la movilidad global no es solo Instagram: hay barreras reales (fiscalidad, contratos, compliance, documentación, husos horarios, soledad, salud mental). Por eso nuestros alumnos se siguen apoyando de la comunidad, incluso después de conseguir el trabajo, donde también contamos con un equipo de asesores fiscales que los apoyan durante todo el proceso.

¿Es el teletrabajo una moda post-pandemia o un cambio irreversible?

Sin duda, un cambio irreversible. Tanto directivos de empresas como empleados, hemos vivido los beneficios y la comodidad de esta modalidad y no queremos volver a la oficina.

Muchos estudios recientes respaldan que el trabajo remoto mejora la eficiencia y la productividad empresarial cuando está bien gestionado: un experimento de la Universidad de Stanford, liderado por Nicholas Bloom, demostró un aumento de productividad del 13 % en empleados que trabajaban desde casa, debido a una mayor concentración y menos interrupciones.

En línea con esto, un estudio del IAE Business School indica que alrededor del 80 % de los trabajadores considera que su productividad no disminuye en remoto, mientras que investigaciones a gran escala citadas por medios especializados en gestión y RR. HH. (con muestras de más de un millón de empleados) muestran reducciones en absentismo y rotación, factores directamente ligados a la eficiencia operativa.

Hemos demostrado adopción a escala, con nuestros eventos online, como 'La semana del éxito remoto' donde hemos tenido 40.000 asistentes a eventos en el último año, y una comunidad 70.000+, y casos reales de inserción laboral/remuneración internacional todas las semanas.

¿Qué habilidades pesan más en el mercado remoto que en el presencial?

Sin duda la autonomía, proactividad y habilidad de presentar resultados por parte del empleado. En la modalidad remota, por razones obvias hay menos 'micromanaging', por lo que la empresa quiere asegurarse de que puedes trabajar por ti solo y entregar resultados a la empresa, sin prescindir de supervisión constante. Nuestro enfoque prioriza ‘outcomes’: KPIs, portfolios de impacto, y un sistema de entrevistas basado en casos y resultados, adaptado a la metodología americana.

¿El talento español está bien valorado fuera… o seguimos vendiéndonos barato?

Muy buena pregunta, y realmente hay una fina línea que lo separa y una estrategia que debemos seguir para estar en el lado bueno de esto. Cuando una empresa, por ejemplo de Estados Unidos, está entrevistando a un candidato español, seguramente en alguna parte del proceso nos pregunten por sus expectativas salariales y aquí es cuando nosotros, como candidatos debemos mostrar que entendemos el mercado estadounidense y los rangos salariales y responder a esta pregunta como lo haría un candidato local. Para esto nosotros dentro de la formación, recomendamos usar plataformas como Glassdoor.com, o Levels.fyi, donde puedes informarte de cuánto podría pagarte la empresa acorde a tus años de experiencia, industria y ubicación de la misma, llevando a nuestros alumnos a un aumento de un 45% en su salario.

Aunque también cabe mencionar que hay empresas que buscan contratar en LatAm o en España porque lo ven como 'talento barato', y ya tienen un número en mente, en estos casos seguramente nos ofrezcan un salario como el que nos ofrecería una empresa española y hay poco que podamos hacer.

¿Nos han educado para buscar seguridad… incluso cuando esa seguridad ya no existe?

Llevo casi 4 años fuera de España, lo cual me ha ayudado a abrir la mente y ver la realidad de nuestro país desde fuera. La tan soñada seguridad, que nos iba a permitir casarnos, comprarnos una casa y tener nuestro primer hijo antes de los 30, ya no existe. Sin importar los masters, MBAs y experiencia laboral que tengas, los salarios españoles llevan estancados desde mediados de los años 90, cuando España e Irlanda tenían niveles de salario medio muy similares (por ejemplo en 1994), pero treinta años después los sueldos irlandeses son aproximadamente un 60 % más altos que los españoles y mientras que nuestros salarios no aumentan, nuestra inflación sí.

En mi opinión, la estabilidad en 2025 es tener un trabajo remoto para una empresa extranjera, que te pague 2,5x más, y a su vez, tener un par de emprendimientos, ya sea ofreciendo tus servicios como freelance, haciendo consultoría o creando una marca personal.

¿El mayor freno es la falta de oportunidades o la falta de autoestima profesional?

La 'falta de oportunidades', es la excusa perfecta para el estancamiento laboral. Si te vas a LinkedIn y buscas por puestos remotos en tu área, te aseguro que hay más de 200. Esto es algo que siempre veo en los alumnos que pasan por nuestra formación, no son los que más experiencia o formación tienen los que lo consiguen antes, sino los que más trabajan en ellos mismos, incluyendo la autoestima profesional. Es el primer paso, y me atrevería a decir que el más importante. Si queremos ganar más, tenemos que atrevernos a pedir más y para ello tenemos que pensar que lo valemos, algo que no se nos enseña en el colegio ni universidad. El tema que más surge en nuestra comunidad es el de el 'Síndrome del impostor’ y creo que viene mano a mano con la cultura española de no poder hablar bien de uno mismo porque se te percibe como ‘creída’ o te dicen 'tu quien te crees'.

¿Qué decisión te hizo decir: "esto ya no tiene vuelta atrás"?

Con 23 años, accedí a una oportunidad remota con una empresa británica a la que con comisiones y bonos, cobraba 70.000 € brutos anuales. Sabiendo que en España necesitaría por lo menos 10 años de experiencia para llegar a este salario, volver a trabajar para una empresa española ni pasa por tu mente, donde en mi trabajo anterior vivía en casa de mis padres, porque no me podía permitir independizarme, como el 46% de jóvenes entre 25 a 34 años en España.

A esto le sumas poder acceder a esos salarios viviendo en Bangkok, Bali, Ciudad de México, Sudáfrica, Brasil… por mucho que quieras, has abierto una puerta que sabes que no puedes cerrar. Realmente no hay vuelta atrás y se lo deseo a todo el mundo.

¿El teletrabajo puede ser una solución real al problema de la fuga de talento?

Me parece una solución temporal para los inconformistas, como yo. Pero a largo plazo… creo que es como ponerle un problema a la herida en vez de sanarla.

Imaginemos una realidad donde esas 130.000 personas que emigraron en 2025 en busca de mejores oportunidades se hubieran quedado, ya no se van del país, sino del mercado español. El teletrabajo no elimina la fuga de talento, pero la transforma: de emigración forzada a retención del talento con ingresos internacionales, y hoy es una de las herramientas más realistas y efectivas para mitigar el problema a corto y medio plazo.

Sin embargo, el teletrabajo no soluciona por sí solo el problema estructural: España sigue teniendo un mercado laboral con baja productividad media, escaso peso de sectores de alto valor añadido y dificultades en vivienda y fiscalidad. Por tanto, el teletrabajo no sustituye a reformas profundas, pero sí actúa como una válvula de escape inmediata y eficaz para frenar la pérdida de talento, permitiendo que los profesionales españoles accedan a oportunidades globales sin abandonar el país, manteniendo consumo, impuestos y capital humano dentro de España.