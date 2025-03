Casandra Dodero: "Está demostrado que el marketing de influencers es mucho más efectivo que los anuncios en TV"

Según una encuesta de Harris Poll el 29% de los niños quieren ser influencers siendo la principal vocación profesional. Ya no quieren ser astronautas, futbolistas, artistas, médicos o ingenieros. Quieren ser Influencers.

Los nuevos referentes son los influencers de redes sociales. Se pensaba que sería una moda pasajera y ahora son los ídolos de los más jóvenes (y no tan jóvenes) y con quienes tomamos las campanadas en Año Nuevo.

Hablamos con Casandra Dodero, CEO de Insight Media Consulting, agencia de marketing de influencers que cuenta con una red de más de 10.000 influencers en el mundo.

¿Cómo definirías ser manager de influencers o trabajar con ellos? ¿Se parece a la serie que muchos conocemos "Paquita Salas" o es un mito? Muchos idealizan esta profesión, ¿Todo es tan bonito como se puede percibir en las redes sociales?

Trabajar en marketing de influencia y representación puede ser llamado también como "ser gestionador de egos". Creo que es una profesión que afecta psicológicamente, tienes que estar preparado mentalmente, con los "pies en el suelo" y muy alto de autoestima, tanto para recibir halagos, como insultos.

También te prejuzgan más, pareces más "inacesible" y no tiene por qué ser así, incluso a mi me pasa, hay personas que cuando me conocen en persona por ejemplo amigos de mi hermana, después le dicen: "tu hermana es muy guay, pensé que era estirada", incluso uno le dijo que me veía como "femme fatale" y luego nada que ver…

Por lo que también creo que el exponerte en redes, hace que los otros se creen una imagen basada en sus ideas, experiencia de vida y concepto personal que puede estar alejado de la realidad.

Las redes, la exposición, el querer ese reconocimiento de otros, ha provocado que las reglas del juego hayan cambiado.

Según una encuesta de Harris Poll el 29% de los niños quieren ser influencers siendo la principal vocación profesional. Cada vez hay más oferta de influencers ¿Hemos llegado a un punto de saturación?

El ser influencer es el antiguo (y a veces actual) "quiero ser futbolista, actor o cantante". Los influencers/ creadores de contenido son figuras que inspiran y que desde fuera la mayoría de las veces parecen tener una vida idílica, por lo que quién no querría ser uno de ellos.

Viajar, ser invitado a eventos y que te paguen incluso por todo ello.

Sobre la saturación, no lo creo, como todo, creo que es cíclico y terminará reajustándose. Todo viene por el "pique de Instagram y TT" antes no era tan "fácil" convertirse en influencer, hoy en día es mucho más sencillo para aquellos que quieren lograrlo.

¿Es el momento de los nicho influencers?

Creo que los perfiles nicho son muy interesantes especialmente para aquel que quiere saber y conocer algo en concreto, que disfruta con ello o para una marca que justo quiere impactar en ese público objetivo con dicho interés. Es como si en un partido de fútbol en prime time, anuncias en el descanso cerveza, vas a tu público objetivo, ¿qué valor tiene eso para una marca?.

Es cierto que no es tan masivo como un lifestyle, pero mucho más interesante y cada vez con mucho más peso para varios segmentos.

Nosotros lo vimos así y por ello nos hemos posicionado en la parte de representación en los perfiles nicho, teniendo diferentes nichos, pero con varios perfiles dentro de cada uno de ellos.

Esto hace que nuestra visión sea muy concreta y con amplio conocimiento en cada sector de los que trabajamos, por ejemplo motor, construcción, tips hogar, belleza, entre otros.

¿Por qué crees que cada vez más creadores se van fuera de España?

Al final no deja de ser un trabajo digital, un trabajo que puedes hacer desde cualquier lugar del mundo mientras tengas conexión a internet y un teléfono móvil.

¿Si pudieras pagar un 10% o un 0% en lugar de un 30, 40, o casi 50% de tus

beneficios, qué harías?

¡Ojo, también hay que valorar tu vida, te vas lejos de tu familia, amigos, creo que es una posición, que al final no es tan sencilla, debes sopesar muchas cosas!

¿Qué significa para ti ser emprendedora?

Para mi es como tener un hijo, es tu bebé, tu proyecto, al que tienes que darle dedicación.

Es tener disciplina, exigencia, foco, yo personalmente me he hecho muy exigente, algo que intento relajar, pero que no muchas veces consigo.

¿Cómo has pasado de ser influencer a tener tu propia agencia?

Yo empecé estudiando moda, de ahí el crear contenido en blog e Instagram, poco a poco fui aumentando seguidores y eso me hizo querer dedicarle más tiempo, logrando tener comunidad y trabajar con marcas de las que he sido y soy consumidora (todo un sueño).

Disfrutaba con el día a día, me apasionaba y bueno, soy muy curiosa, me encanta aprender, y es lo que me hizo darme cuenta de que detrás de cada marca, colaboración, campaña, había una estrategia, un objetivo…

Tenía amigos que no sabían cómo gestionar sus emails, sus campañas, como llevar el seguimiento, como negociar, esto hizo que me pidieran ayuda, una y otra vez, y un día pensé, me voy a dedicar a esto, soy buena para ello y hay perfiles que lo necesitan y así nació Insight Media Consulting, la ayuda con los míos se convirtió en mi negocio y en mi hobby.

Creo que es como cuando eres jugador de fútbol y pasas a ser entrenador, cuentas con todos esos conocimientos que hacen que tu rol sea mucho más efectivo, al haberlo vivido, y tienes un gran valor tanto del lado del creador, de la marca y de la agencia.

¿Cómo se elabora una Estrategia marketing de influencer que funcione?

Entendiendo los objetivos, tanto de la marca en nivel marketing o percepción, branding... Como del negocio, ventas, o diferentes Kpi´s.

A partir de ahí, defines los objetivos de la campaña. A veces con estrategia detrás, y a veces sin, y de ahí, vas a buscar los perfiles más adecuados para impactar de forma eficiente, con los mensajes o estrategias definidas.

Es fundamental que el influencer no solo tenga una audiencia relevante para la marca, sino que también comparta valores y una estética coherente con la empresa (Hay veces que marcas quieren trabajar con un creador/ influencer porque le resuelta simpático, o su hijo es fan, pero esto no es lo adecuado.)

La estrategia debe centrarse en crear un contenido que enganche y sea afín a la marca, pero con la libertad de la comunicación del influencer, que resulte orgánico, que parezca una recomendación.

Y ya después analizar todos los datos, es lo bueno de la publicidad en redes, todo es medible y analizable, eso no pasa en los medios tradicionales.

¿Algún tip para captar la atención de la gente?

Vivimos en la era de los multi impactos, lo que hace un año funcionaba, ya no. Entretener, diferenciarse de la competencia o del mercado, salir un poco de lo establecido, hacer cosas nuevas e impactantes, ayuda.

La edición, el guión, todo eso también ayuda, además de una buena estrategia. Por eso es clave tener un aliado creativo, que te ayude a plantear acciones fuera de lo común como hago desde mi agencia.

¿Crees que las redes sociales tienen ya más influencia que la TV?

No lo creo, estoy segura, es más, la tv está “llevándose” a creadores de contenido e influencers a diferentes formatos para ver si así se mantienen y remontan, porque sus cifras de audiencia bajaron.

Además para una marca, las redes sociales son medios mucho más eficiente a la hora de acotar un público y de medir resultados. Menos presupuestos, mayores resultados. Nosotros estamos apuntando mucho a perfiles nicho, ya que considero, son el mejor aliado con mensajes realmente auténticos y vinculados a las marcas, funcionan muy bien.

Con el anuncio en redes, vas a quien tu quieres ir, todo es medible, impactas a tu público objetivo, y lo mejor, de la mano de quien ellos confían y creen, muchas veces considerado como alguien cercano al que le toman cariño.

¿Cuando sabes que un perfil influencer es bueno para tu marca? ¿Qué hay que analizar?

Midiendo, así de simple, en digital todo es medible. Medimos y analizamos la audiencia, el engagement, (aquí ya es likes, comentarios y alcances), y sobre todo, hay que cuidar mucho a las marcas y a nuestros creadores, no saturar, para verdaderamente conectar con el producto y que la audiencia lo perciba de verdad…

Me gusta que los creadores se sientan comprometidos verdaderamente con el producto, que les guste de verdad, que sean consumidores de verdad, de esta forma, siempre ganamos todos. (Da igual lo que sea verdad, lo importante es lo que

digas).

¿Cuáles son los mayores errores que ves que hacen las marcas en publicidad en redes?

Te diría que no dar libertad creativa. El creador, tiene que sentirse vinculado con la marca, y lo ideal es que también sea consumidor, por esto, les asesoramos y guiamos. El creador siempre tiene que tener libertad, para hacer el contenido de forma orgánica, con su forma de comunicar. Así las campañas son más creíbles, funcionan mejor…

¿Con qué tipo de influencer trabajáis?

Trabajamos con creadores inhouse, pero además buscamos los mejores creadores para los objetivos que nos pautamos, los de nuestros clientes.

Tenemos contacto con + de 20.000 influencers colaboradores ubicados en diferentes mercados: España, latam, EEUU… Dando de esta forma apoyo a nuestros clientes cuando quieren lanzarse a otros mercados.

Trabajamos con análisis, monitoreo y data, para conocer el estado de la campaña en cualquier momento.

El cliente contactandonos se asegura de tener diferentes perfiles de profesionales expertos que trabajan sus proyectos, para esto tenerlo dentro de equipo inhouse, sería muy costoso y un mismo perfil es complicado que "sea bueno para todo".

Recientemente abrimos sede en Dubai, lo consideramos un punto estratégico tanto geográficamente como de oportunidades en la actualidad.

Mantenemos nuestra parte de representación y estrategia de marketing de influencers, pero hemos venido a Dubai para centrarnos en estrategia y consultoría. Además en Insight Media Consulting tenemos una parte del equipo y creadores centrados en mundo motor y allí eso es como una "chuchería para un niño".

Lo bueno que tenemos es que a al tener equipo internacional, nuestros clientes siempre tienen de nuestra mano, una fuente continua de ideas y tendencias, de sus mercados, el know house y la tropicalización, además de un amplio horario para poder dar salida a proyectos, dudas y el largo “ASAP” que existe en el mundo agencia.

Respuestas cortas:

Tu influencer favorito

Mmmm aquí es como pedirle a una madre que diga cuál de sus hijos es su favorito, sería imposible elegir.

Pero creo que mi padre y mi madre sin duda son los que más me han influenciado y enseñado en mi vida. El perfecto equilibrio el uno con el otro.

Papá: exigencia, resultados, éxito.

Mamá: ser buena persona, valores y empatía.

Tu última canción de spotify

Final Ascent de Hans Zimmer.

Una comida para todos los días

Platos saludables variados, con proteína, vegetales siempre. Y dulce, no puedo vivir

sin él.

Un viaje por cumplir

Diría que lo estoy cumpliendo de hecho, mi trabajo es mi hobby, podemos decir que estoy enamorada de mi proyecto.

Es cierto que aún me quedan muchas metas en el camino por alcanzar y en ello estamos.

Para mí lo más importante es disfrutar de ese proceso, parece que hay veces que se olvida y sólo se piensa en la meta y no en todo lo que te encuentras por el camino, los aprendizajes, oportunidades y a veces todos los fracasos que te dan armas para siguientes desafíos.

Conseguí quitarme el miedo y voy sin límites.