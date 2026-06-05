El congreso único en España que demuestra por qué Galicia es una potencia mundial del mar se celebra en Vigo

David Suárez Martínez, CEO de Diesemm, destaca la capacidad única de la segunda edición de El Congreso del Mar para conectar industria, turismo, deporte, innovación y sostenibilidad y reforzar el liderazgo mundial de Galicia en el ámbito marítimo

Vigo se prepara para acoger una de las citas más ambiciosas vinculadas a la economía azul, un sector estratégico para Galicia que engloba actividades tan diversas como la industria naval, la pesca, la conserva, el turismo, el deporte náutico, la innovación y la sostenibilidad.

Del 8 al 14 de junio, el Real Club Náutico de Vigo será el escenario de la segunda edición de El Congreso del Mar, una iniciativa que nace con el objetivo de convertirse en el gran foro de conexión de todo el ecosistema marítimo gallego y español.

Para conocer las claves de este encuentro, hablamos con David Suárez Martínez, CEO de Diesemm y uno de los impulsores de un evento que busca diferenciarse de los congresos tradicionales mediante una visión transversal del sector marítimo.

¿Qué tiene el Congreso del Mar que no pueda encontrarse en ningún otro evento del sector marítimo o náutico?

Sin duda, ningún otro evento ofrece una visión tan global de un ecosistema que reúne a diferentes industrias líderes a nivel mundial y que tenemos el privilegio de contar en Galicia.

Es posible asistir a una ponencia sobre la industria conservera, escuchar a una empresa con un producto innovador de referencia internacional, conocer el proyecto de una startup o descubrir los próximos pasos de FITUR Sport, todo dentro de un mismo espacio.

"La conexión entre empresas es el valor más potente que podemos ofrecer a cualquier asistente o participante de El Congreso del Mar" David Suárez Martínez, CEO de Diesemm

¿Qué oportunidad única encuentra aquí una empresa o patrocinador que no encontraría en otros congresos?

La conexión entre empresas es el valor más potente que podemos ofrecer a cualquier asistente o participante. Nuestra prioridad es mostrar una visión 360º de una industria que lidera el mundo y que tiene un impacto directo en todos nosotros, ya sea a través del turismo, el deporte, la sostenibilidad, el emprendimiento o la innovación.

¿Por qué era importante reunir en un mismo espacio a industria, deporte, turismo, innovación y sostenibilidad?

El objetivo es poner en valor que el mar, como concepto que une todos estos sectores, es transversal a toda la sociedad. Hablamos de economía, turismo deportivo, industria naval y conservera, cuidado del entorno marino y sostenibilidad en una visión integral.

En definitiva, se trata de destacar aquellos proyectos que nos ayudan a evolucionar como sociedad y a consolidarnos como una comunidad de referencia a nivel mundial.

"Ningún otro evento ofrece una visión tan global de un ecosistema que reúne a diferentes industrias líderes a nivel mundial y que tenemos el privilegio de contar en Galicia" David Suárez Martínez, CEO de Diesemm

Si dentro de cinco años el Congreso del Mar ha sido un éxito, ¿Qué habrá cambiado en Vigo y en la economía azul gallega gracias a él?

No habrá cambiado nada, y eso será una buena noticia. Si dentro de cinco años seguimos celebrando El Congreso del Mar será porque, tanto desde el ámbito institucional como desde el privado, se continúan haciendo las cosas tan bien como hasta ahora.

El congreso es un reflejo del buen estado de salud de la industria. Nosotros simplemente tratamos de aportar nuestro granito de arena creando un foro de conexión entre los diferentes actores del sector del mar, con la aspiración de convertirnos en su gran reunión anual.

P: ¿Cuál es la idea o proyecto que más ilusión os hace que nazca de esta edición?

Nos gustaría que de esta edición surgiera un foro multidisciplinar de opinión y conexión para toda la industria. La parte vinculada al emprendimiento y a la creación de sinergias entre startups y empresas líderes es una de las que más ilusión nos hace, además de ser uno de los ámbitos en los que contamos con mayor experiencia.

Pero, con los pies en el suelo, nuestro objetivo es consolidarnos como la reunión anual de un sector muy dinámico y que es una referencia mundial. Por eso, me gustaría que los días 10 y 11 de junio el sector acudiera al Real Club Náutico de Vigo para descubrir todo lo que hemos preparado.