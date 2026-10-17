El Sindicato Independiente de Trabajadores revalida su mayoría en el Comité de Empresa de Stellantis Vigo

Sobre unos 6.200 trabajadores estaban llamados este viernes y este sábado a las urnas en Stellantis Vigo. La fábrica olívica ha celebrado estos días las Elecciones Sindicales de 2026, de las que salió elegido el Comité de Empresa para los próximos cuatro años.

Las personas trabajadoras de la planta eligieron a los 33 delegados sindicales que componen el Comité de Empresa. El Sindicato Independiente de Trabajadores (SIT-FSI) ha revalidado su mayoría con el 61,12% de los votos, seguidos por UGT (17,9%), CUT (9,16%), CCOO (8,68%) y CIG (3,14%).

De esta forma, el sindicato nacionalista no contará con representación sindical dentro del Comité de Empresa, que quedará compuesto de la siguiente manera:

SIT-FSI: 21 delegados

21 delegados UGT: 6 delegados

6 delegados CUT: 3 delegados

3 delegados CCOO: 3 delegados

3 delegados CIG: 0 delegados

De una plantilla de 6.200 trabajadores, han ejercido su derecho al voto el 95% del censo. En total, se constituyeron un total de 29 mesas de votación, 11 de ellas en los turnos de fin de semana y noche.