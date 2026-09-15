Los vehículos clásicos se citan en Vigo este sábado para la XVIII edición de su rally

El XVIII Rally Ciudad de Vigo para Vehículos Clásicos y Antiguos volverá a reunir este sábado, 19 de septiembre, a aficionados y vehículos históricos en la ciudad.

La prueba, organizada por la Escudería Vigo Clásicos, tendrá como punto de partida el Centro Comercial Gran Vía de Vigo, donde los participantes se concentrarán antes de iniciar el recorrido por la provincia de Pontevedra.

La jornada comenzará a las 09:30 horas con la llegada de los vehículos a la cubierta ajardinada del centro comercial. Hasta el momento de la salida, el público podrá acercarse para contemplar de cerca los diferentes modelos clásicos y antiguos inscritos en esta nueva edición.

El primer vehículo tomará la salida a las 11:30 horas. A partir de entonces, los participantes afrontarán una ruta que discurrirá por diferentes enclaves de la provincia de Pontevedra, entre ellos el Castelo de Soutomaior, la iglesia de Santa Mariña da Insua o la presa de Eiras.

La edición de este año incluirá además un homenaje a Manuel Sanjurjo Blein, socio y amigo de la Escudería Vigo Clásicos. El tramo 14, último de la prueba, será un tramo de regularidad especial dedicado a su memoria.

Con dieciocho ediciones celebradas, el Rally Ciudad de Vigo se ha consolidado como una de las citas para los aficionados al motor clásico en Vigo y su entorno.

El evento busca acercar al público automóviles de distintas épocas y poner en valor la conservación del patrimonio automovilístico.