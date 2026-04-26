Abel Caballero prueba la emoción del drift en la Galiexpo MotorShow: "No tengo miedo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a sorprender. A sus 79 años, el regidor se subió a un coche de drift para experimentar de primera mano la emoción de la velocidad y el derrape. Lo hizo durante una de las exhibiciones de esta modalidad celebradas este sábado en la XVIII edición de la Galiexpo MotorShow.

El regidor vigués se montó en el Nissan de Carlos Mariño Tejerina, conocido como 'Karly'… aunque con cierta prudencia. "No tengo miedo, pero es que ahora tengo otra cosa", bromeó entre risas antes de abandonar el recinto, saludando al público una vez más, de nuevo a bordo del espectacular vehículo diseñado exclusivamente para derrapar a gran velocidad.

Durante la jornada del sábado, la feria del motor colgó el cartel de completo. El buen tiempo y las actividades al aire libre previstas en el entorno del recinto ferial animaron a miles de personas a acercarse y disfrutar del XVIII Galiexpo MotorShow, con especial protagonismo, una vez más, de los espectáculos de drift.

Domingo de concentraciones

Para la última jornada del salón, que se celebra este domingo, el programa se centra en las distintas concentraciones organizadas a lo largo del día. Entre ellas destaca la del mítico Volkswagen Golf: en plena conmemoración del 50 aniversario del modelo, se espera la participación de cerca de un centenar de unidades procedentes de distintos puntos de la comunidad.

Además, será la última oportunidad para visitar la exposición, que reúne a un centenar de empresas participantes en esta edición de Galiexpo, diez de ellas prestigiosas marcas internacionales vinculadas al mundo de la preparación y el motorsport.