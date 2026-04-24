Galiexpo MotorShow 2026 abre sus puertas en Vigo: objetivo, superar los 25.000 espectadores de 2025

La XVIII edición de Galiexpo MotorShow ha echado a andar este viernes por la mañana. Las principales autoridades locales, provinciales y autonómicas han acudido a la inauguración de este evento, que tiene como objetivo superar los 25.000 espectadores de 2025.

La comitiva institucional de la inauguración ha estado liderada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien ha destacado la importancia del evento en la ciudad. "Galiexpo es muchas cosas, es pasión y un sueño; un sueño porque aquí se van a ver coches que no vemos habitualmente por la calle", ha afirmado.

El regidor olívico también ha puesto énfasis en el peso de la ciudad dentro del sector del motor. "Galiexpo tiene raíces en Vigo y, por eso, como otros eventos, crece de forma especial", ha concluido. En términos similares se ha expresado la directora general de Zona Franca, Inés González.

También la directora de deportes de la Deputación de Pontevedra, Xisela Aranda, quien ha vuelto a mostrar el apoyo del ente provincial al evento. "Dinamiza y da visibilidad, por eso queremos estar aquí como una presencia activa", ha declarado.

Por su parte, la cara visible de Galiexpo MotorShow, Joaquín Portabales, ha agradecido el apoyo de todas las instituciones para "poder llevar adelante un evento que año a año sigue creciendo". También ha tenido palabras para los patrocinadores, todos presentes en el acto de inauguración.

Galiexpo MotorShow 2026

Galiexpo contará en el Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) con un espacio expositivo de 50.000 metros cuadrados. Allí se darán cita alrededor de 100 empresas y profesionales del sector del motor desde este viernes hasta el domingo 26 de abril, que protagonizarán el programa de conferencias y congresos.

La feria expondrá una amplia gama de vehículos, con presencia de superdeportivos, coches clásicos, motos y furgonetas camper. Ahora bien, uno de sus mayores atractivos será el espectáculo de Drift que hará vibrar a los miles de aficionados dispuestos a abarrotar las gradas del pabellón 2 del Ifevi.