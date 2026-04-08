Vigo celebra la 18.ª edición de Galiespo Motor Show con gran éxito y novedades

La ciudad de Vigo se prepara para acoger la 18.ª edición de Galiespo Motor Show, un evento que combina ocio, motor y negocio, consolidándose como uno de los grandes acontecimientos de la ciudad. Así lo destacó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante la presentación oficial del evento, acompañado por representantes del sector automovilístico, instituciones locales y empresas colaboradoras.

Caballero recordó los inicios del evento, hace 18 años, cuando asumió la alcaldía y se puso en marcha esta iniciativa que hoy se ha convertido en un "referente nacional e internacional". "Lo arrancamos justo cuando entramos en la alcaldía y ya es algo de lo que Vigo se siente muy orgulloso", señaló, destacando el apoyo constante de la ciudad y de instituciones como Zona Franca.

El evento, que tendrá lugar del 24 al 26 de abril en el recinto ferial Ifevi, incluirá jornadas profesionales de automoción, espectáculos de drift indoor, concentraciones de coches, conferencias, actuaciones musicales y actividades de virtual gaming, consolidando a Vigo como un punto de referencia en el mundo del motor en España y Portugal.

El organizador del evento, Joaquín Portavales, resaltó la importancia del respaldo institucional y la participación de empresas: "Galiespo es una experiencia inmersiva donde combinamos ocio y negocio. Contaremos con más de 500 coches, actividades para niños, simuladores y, por primera vez, la presencia de empresas internacionales de Japón, Estados Unidos e Inglaterra".

Entre las novedades de esta edición, destaca la presencia del presidente de la FIA, quien impartirá una charla en el evento, y la organización de talleres en directo para incentivar la formación de jóvenes en el sector del automóvil, en colaboración con instituciones educativas y profesionales del sector.

El alcalde también compartió una anécdota personal durante la presentación: su participación en un espectáculo de drifting con coches de más de 500 caballos. "Fue el momento de más miedo de mi vida, pero la habilidad de los pilotos es increíble. Vigo vuelve a ser un referente del motor", aseguró entre risas.