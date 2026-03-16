La planta viguesa de Stellantis.

La planta viguesa de Stellantis. Fábrica de Stellantis en Vigo - STELLANTIS VIGO

Motor

Peugeot montará el nuevo motor Turbo 100 en su modelo 2008, que se fabrica en Vigo, a partir de mayo

Se trata de un motor de tercera generación que incorpora un 70% de componentes nuevos en términos de valor, según apunta la marca del grupo Stellantis

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La marca automovilística Peugeot, parte del grupo Stellantis, ha anunciado que sus modelos 208 y 2008, este último producido en Vigo, montarán a partir de los próximos meses su nuevo motor Turbo 100, de tres cilindros y 101 caballos de potencia.

Producción del Opel Combo en la planta de Stellantis Vigo

Tal como ha informado la firma en un comunicado recogido por Europa Press, este nuevo motor de gasolina "eleva las sensaciones y el rendimiento a un nivel superior", para ofrecer "eficiencia y fiabilidad".

Según explican, se trata de un motor de tercera generación que incorpora un 70% de componentes nuevos en términos de valor, incluyendo la cadena de distribución, el turbocompresor, el sistema de inyección o el bloque cilíndrico.

Esta nueva mecánica estará disponible en el Peugeot 208 a partir de marzo y en mayo en el Peugeot 2008, fabricado en Vigo.