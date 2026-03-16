Peugeot montará el nuevo motor Turbo 100 en su modelo 2008, que se fabrica en Vigo, a partir de mayo

La planta viguesa de Stellantis. Fábrica de Stellantis en Vigo - STELLANTIS VIGO

La marca automovilística Peugeot, parte del grupo Stellantis, ha anunciado que sus modelos 208 y 2008, este último producido en Vigo, montarán a partir de los próximos meses su nuevo motor Turbo 100, de tres cilindros y 101 caballos de potencia.

Tal como ha informado la firma en un comunicado recogido por Europa Press, este nuevo motor de gasolina "eleva las sensaciones y el rendimiento a un nivel superior", para ofrecer "eficiencia y fiabilidad".

Según explican, se trata de un motor de tercera generación que incorpora un 70% de componentes nuevos en términos de valor, incluyendo la cadena de distribución, el turbocompresor, el sistema de inyección o el bloque cilíndrico.

Esta nueva mecánica estará disponible en el Peugeot 208 a partir de marzo y en mayo en el Peugeot 2008, fabricado en Vigo.