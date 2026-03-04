Ya está en Vigo el Tesla Cybertruck, el vehículo futurista que se puede visitar en el Ifevi Treintayseis

Este miércoles se ha inaugurado el Salón del Automóvil, que se celebrará en el Instituto Ferial (Ifevi) de Vigo hasta el domingo, 8 de marzo.

En el acto han participado José Enrique Elvira, director general de Eventos Motor; José Manuel Fernández Alvariño, presidente del comité organizador del Salón del Automóvil de Vigo; Arsenio Prieto, gerente de IFEVI; Yolanda Ágreda Barroso, directora de Negocio Prescripción de Sabadell Consumer; Luisa Sánchez, vicepresidenta y diputada de Deportes de la Diputación de Pontevedra; David Regades, delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo; María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia; y Abel Caballero, alcalde de Vigo.

Esta 35 edición, que no ha fallado ni una sola vez desde 1991 y convertida en una de las citas más consolidadas del sector, cuenta con un vehículo que ha llamado la atención por encima de los demás.

Se trata del Tesla Cybertruck, un modelo presentado en 2019 que destaca por su diseño futurista, construido con un exoesqueleto de acero inoxidable ultra resistente y sin pintura. Con casi seis metros de largo, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos y cuenta con una autonomía de hasta 550 kilómetros aproximadamente.

Este vehículo ha sido una de las primeras paradas de Caballero y Lorenzana, que se han interesado por una rareza que es casi imposible de ver en España; de hecho, se trata de un coche que no está homologado en Europa, por lo que el que desee poseerlo, tiene que importarlo desde Estados Unidos y someterlo a un proceso de homologación individual.

Por cierto, que alcalde de Vigo y conselleira de Industria han protagonizado una de las anécdotas de la inauguración tras el protocolario corte de la cinta. Caballero ha entregado uno de los trozos a Lorenzana, que ha respondido al detalle sorprendida, diciendo: "Un regalo del alcalde de Vigo a la Xunta de Galicia". Una reacción que ha hecho estallar las risas entre los presentes.

En los más de 20.000 metros de exposición que acogerá el Ifevi durante estos 5 días se podrán ver modelos de 55 marcas y una amplia oferta de un mercado en plena transformación: electrificación, hibridación, eficiencia y nuevas tecnologías.

Entre las novedades confirmadas figuran los nuevos BMW iX3, K, Toyota C-HR Plus, Jeep Compass, Alpine A390, Renault Clio, Dacia Sandero, FIAT 500 Híbrido, DS Nº4, MG ZS y Honda Prelude.