Más de medio centenar de marcas se sumarán al Salón del Automóvil de Vigo este 2026

Más de medio centenar de marcas, concretamente, 55, participarán en la próxima edición del Salón del Automóvil de Vigo, que se celebrará en el IFEVI del 4 al 8 de marzo consolidada como una de las citas de referencia del sector en el noroeste peninsular.

Con todo, se espera que este número siga creciendo para llenar los más de 20.000 metros cuadrados reservados a la exposición, en la que destacará este año la oferta asiática. Lo anterior refleja, dicen desde la organización, una tendencia que da prueba de cómo evoluciona el mercado. También cómo crece el interés del público por vehículos que combinan precios competitivos, buen nivel de equipamiento y una calidad cada vez más reconocida.

Lejos de quedarse atrás, las marcas tradicionales europeas mantienen el pulso y continúan siendo una pieza clave del salón. Un total de 27 marcas del viejo continente estarán presentes, muchas de ellas con lanzamientos recientes, nuevos modelos y renovaciones de vehículos ya consolidados.

El panorama se completa con la participación de tres marcas americanas, muy distintas entre sí, que aportan diversidad a la muestra. Desde compactos y utilitarios hasta SUV, deportivos y las propuestas eléctricas más innovadoras, con la última tecnología aplicada a la movilidad.

El 35º Salón del Automóvil de Vigo se presenta así como un reflejo fiel del momento actual del sector: más marcas, más opciones y un mercado en plena transformación, pensado para todo tipo de públicos y necesidades.