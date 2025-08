Ya es oficial: la DGT instala dos nuevos radares en Galicia para endurecer el control de velocidad

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en funcionamiento 32 nuevos radares en las últimas semanas con el objetivo de reforzar el control de velocidad en las carreteras. De ellos, dos han sido instalados en vías de Galicia.

Estos nuevos puntos de control están señalizados en la carretera, publicados en la página web de Tráfico y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.

En funcionamiento 2 nuevos radares en Galicia

En el caso de Galicia, se trata de dos radares de tramo. El primero está ubicado en la AP-9, entre el punto kilométrico 155+220 C y el 158+980 C. El segundo se encuentra en la N-550, a la altura del kilómetro 129+930 C.

Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares, recibirán una carta informativa.

Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será sancionado y recibirá una multa con el importe correspondiente, informa Europa Press.

Según el Informe temático de seguridad vial sobre velocidad publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial en 2021, entre el 10 y el 15% de todos los accidentes y el 30% de los accidentes mortales son el resultado directo de exceso de velocidad o inadecuada.

Nueva campaña de la DGT

De forma paralela, Tráfico ha anunciado que desarrollará desde este lunes 4 de agosto y hasta el domingo 10 una nueva campaña de vigilancia y control de velocidad en las carreteras como uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial.

"La velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente, en aquellos con víctimas mortales", ha explicado el subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT, Francisco José Ruiz Boada.

Los agentes de la Guardia Civil y el resto de policías locales que se sumen a la campaña vigilarán los tramos de riesgo asociados a la velocidad, así como aquellos puntos donde la circulación supera el límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad.

Por su carácter preventivo, se anunciará a los conductores la existencia de controles, bien a través de los paneles de mensaje variable, bien a través de señalización vertical circunstancial.