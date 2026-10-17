Venden una casa reformada de 270 m2 con finca de 2.800 m2, piscina y lista para vivir cerca de la ciudad

Los precios de la vivienda, tanto en Galicia como en el resto de España, están llevando a muchas personas a abandonar los barrios en los que crecieron para buscar alternativas más asequibles en las afueras o municipios cercanos. Cada vez son más quienes valoran vivir en un entorno rural, tranquilo y alejado de las masificaciones, sin renunciar a la cercanía de los núcleos urbanos.

Sin embargo, encontrar una vivienda que se ajuste al presupuesto y que ofrezca unas condiciones acordes a su precio no siempre resulta sencillo. El portal Aldeas Abandonadas ofrece diferentes propiedades en el rural, tanto casas rurales como aldeas enteras, aunque no todas están al alcance de cualquier bolsillo.

A solo 46 kilómetros de la ciudad

Una de las fachadas de esta casa señorial a la venta Aldeas Abandonadas

En esta ocasión hablamos de un pazo situado en la provincia de Pontevedra que está a la venta por 470.000 euros. La propiedad cuenta con 270 metros cuadrados construidos y ha sido completamente reformada, por lo que está lista para entrar a vivir. Tan solo tendrás que preocuparte de decorar a tu gusto y preferencias personales.

Entre sus elementos más destacados se encuentran los dos escudos de armas que conserva, uno en la entrada principal y otro en una de sus fachadas, que reflejan el carácter señorial del inmueble que lo caracterizan y que le aportan ese toque único y especial.

La entrada de la propiedad Aldeas Abandonadas

La vivienda se distribuye en dos plantas. En la planta baja dispone de un salón-comedor, cocina, sala de estar, un baño y una bodega con lagar, mientras que en la planta superior se encuentran otro amplio salón, un dormitorio principal con baño propio, dos habitaciones dobles y un segundo baño.

Cabe destacar que la casa está adosada a otra vivienda por la parte trasera debido a la división de la propiedad original en dos partes diferenciadas.

En el exterior, la propiedad cuenta con una finca de 2.800 metros cuadrados en la que hay árboles como robles y alcornoques. El terreno dispone de dos accesos, una zona de barbacoa, un galpón, un cuarto de máquinas y una piscina de 12x6 metros, ideal para darse un buen chapuzón en los meses de verano en compañía de tus amigos o familiares.

Zonas de la propiedad Aldeas Abandonadas

Lo mejor de todo es su perfecta ubicación, pues te permite disfrutar de la tranquilidad del rural gallego sin dejar de lado la cercanía a los servicios básicos. Se encuentra a unos 46 kilómetros de Vigo, aunque a solo dos kilómetros tienes un gran núcleo de población en el que puedes disponer de todo lo que necesites. Además, tienes playas idílicas a unos 20 kilómetros.

Así, con un precio de 470.000 euros, es una propiedad que no está al alcance de cualquiera, sino de aquellos compradores que buscan una buena casa señorial reformada, con piscina y una amplia finca.