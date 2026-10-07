Casa rural recién restaurada que goza de gran privacidad y que está a solo 20 kilómetros de la ciudad Aldeas Abandonadas

Venden una casa rural restaurada de 185 m2 con finca de 1.450 m2, cocina de leña y lista para vivir cerca de la ciudad

La ciudadanía ha dicho basta a los elevados precios de la vivienda y, tras varios días de acampada en la Puerta del Sol de Madrid a raíz del desahucio de Maricarmen para pedir soluciones, el Gobierno elaboró dos decretos que fueron votados el pasado viernes y tumbados por los votos del PP, Vox, Junts y UPN. Esto ha llevado a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.

Teniendo en cuenta los elevados precios de la vivienda en las ciudades, muchos optan por trasladarse a zonas rurales cercanas, donde es posible encontrar opciones más asequibles sin renunciar a servicios básicos y buenas conexiones. Echar un vistazo a los diferentes portales inmobiliarios en busca de casas rurales a la venta permite encontrar inmuebles que, muchas veces, ofrecen mejor relación entre espacio y precio.

Casa rústica recién restaurada a media hora del centro de la ciudad

Fachada de piedra de esta casa rústica recién reformada Aldeas Abandonadas

El portal de Aldeas Abandonadas tiene publicada una casa rural a la venta en Cotobade (Pontevedra) que es perfecta para aquellas personas que prefieren vivir en zonas rurales que no se alejen demasiado de la ciudad.

Esta casa de piedra tiene una superficie construida de 185 metros cuadrados dentro de una finca de 1.450 m2 en varios niveles. Está situada en un entorno natural privilegiado y súper tranquilo, sin duda, uno de sus mayores atractivos si eres de las personas que no soportan el ruido, ajetreo y rapidez con el que se funciona en los núcleos urbanos.

Se encuentra a 20 kilómetros del centro de Pontevedra, por lo que si dispones de coche los desplazamientos a la ciudad no son ningún problema. Además, ha sido completamente restaurada hace solo tres meses y está lista para entrar a vivir, por lo que no tienes que preocuparte de las obras, solo de aquellas que quieras para adaptarla a tus gustos personales.

La vivienda conserva el aspecto tradicional que caracteriza a muchas casas antiguas de Galicia, con una fachada de piedra que le aporta una personalidad muy diferente y un toque más peculiar. Cuenta con un hórreo de 6 pies y un alpendre de 20 m2, elementos que ejemplifican ese carácter rural de la vivienda y que hacen que la propiedad tenga un toque único.

Parte del porche y el hórreo de 6 pies Aldeas Abandonadas

En el interior no tendrás que preocuparte por el espacio. La casa dispone de bodega, cinco habitaciones, una salita, un baño y un aseo, armarios y calefacción. La cocina está compuesta por ciertos elementos tradicionales, como la cocina de leña y el horno de piedra, y otro equipamiento más moderno, como la vitrocerámica.

Pero, sin duda, su exterior es una de sus partes más llamativas. Su extensa finca permite disfrutar de los meses de buen tiempo e, incluso, incorporar algún elemento de ocio para los más pequeños. La propiedad cuenta con un porche de 26 metros cuadrados, además de otras construcciones auxiliares.

La privacidad no será un problema, ya que la casa está resguardada con muros de más de 1 metro de grosor.

Muros que aportan privacidad a la residencia Aldeas Abandonadas

Por todo ello, esta propiedad es lo que estabas buscando si lo que quieres es vivir en un entorno natural y cerca de la ciudad. Más espacio, tranquilidad, naturaleza y Pontevedra a 30 minutos es lo que te ofrece esta casa rural restaurada hace solo 3 meses en Cotobade. Actualmente, su precio es 198.000 euros.