El precio de la vivienda se dispara en Pontevedra: "Hay que generar más para mejorar el acceso"

La crisis de la vivienda continúa agravándose en el territorio gallego, especialmente en la provincia de Pontevedra, que, durante la primera mitad de 2026 registró una de las mayores subidas nacionales. Así lo refleja el nuevo Barómetro del Mercado Residencial elaborado por Gloval Analytics, que analiza la evolución del mercado residencial en las 52 capitales de provincia españolas.

Según el informe, el valor medio de la vivienda en las capitales de provincia se sitúa en 2.327 €/m2 en el segundo trimestre de 2026, un 12,12% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, Pontevedra alcanza los 2.239 €/m2, con un incremento anual del 18,53%. Esta evolución la sitúa como la cuarta capital española con mayor subida del precio de la vivienda, solo por detrás de Ciudad Real, Segovia y Santa Cruz de Tenerife. En términos de actividad, registra 188 compraventas en el último dato disponible, un 13,36% menos que un año antes.

En actividad transaccional, registra un descenso en el último dato disponible con un retroceso del 13,36%.

Para el CEO de RINA RE Iberia, Roberto Rey, "esta situación pone de manifiesto la necesidad de incrementar la capacidad de generación de vivienda para responder a las necesidades actuales del mercado y mejorar las condiciones de acceso a la vivienda".