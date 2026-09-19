Venden una casa rural de 300 m2 con finca de 6.000 m2, árboles frutales, piscina y lista para vivir cerca de la ciudad

Mudarse al rural es una opción que cada vez tienen más personas en mente. Ya no solo por la tranquilidad que ofrece en comparación con la ciudad o estar rodeado de naturaleza, sino también por las oportunidades para encontrar viviendas listas para entrar a vivir y disfrutar de mejor calidad de vida.

En Galicia hay opciones de comprar desde casas rurales hasta aldeas enteras, con propiedades para todos los bolsillos, en peor o mejor estado, y cerca de las principales ciudades o municipios gallegos. Por ello, siempre es conveniente tener ciertas webs en el ojo para no perderte ninguna propiedad que se ajuste a lo que buscas, como Aldeas Abandonadas.

Exclusiva casa de piedra a pocos minutos de la ciudad

Casa solariega a un paso de la ciudad Aldeas Abandonadas

A pocos minutos de Pontevedra ciudad se sitúa esta espectacular casa solariega a la venta, una vivienda con gran carácter tradicional que ofrece la privacidad necesaria, gran amplitud y la belleza de estar en un entorno natural privilegiado. Destaca su escudo heráldico, ejemplo del carácter histórico y señorial de esta vivienda.

La casa cuenta con una superficie aproximada de 300 m2 construidos, distribuidos en dos plantas de 150 m2 cada una. En su interior dispone de tres dormitorios, dos cuartos de baño, salones y una cocina equipada, por lo que ofrece una distribución muy funcional tanto si tu idea es destinarla a tu primera vivienda como a tu segunda residencia.

Estancias interiores de la casa a la venta Aldeas Abandonadas

Está lista para entrar a vivir, por lo que los únicos cambios que tendrás que hacer son aquellos que necesites para darle a tu casa tu toque y gustos personales. Si te gusta tal y como está, no tendrás que preocuparte por nada.

El exterior es, sin ninguna duda, uno de sus mayores atractivos. Cuenta con una impresionante finca de 6.000 metros cuadrados, en la que destaca una gran variedad de árboles autóctonos, árboles frutales y plantas aromáticas.

Además, en este amplio espacio puedes disfrutar de diferentes zonas comunes, como un porche con una mesa ideal para alargar las sobremesas o vivir grandes momentos en buena compañía en un día soleado.

Porche de la casa en venta Aldeas Abandonadas

Al ser una finca tan extensa, da lugar a crear más espacios de ocio, zona infantil para niños o todo lo que te deje tu imaginación. Por si fuera poco, la finca cuenta con una piscina en perfecto estado de funcionamiento, por lo que es perfecta tanto para tu disfrute como para los amigos o familiares que quieras invitar durante el verano.

Piscina y parte del jardín de la casa en venta Aldeas Abandonadas

Su ubicación es ideal. Está en una zona rural tranquila, pero a pocos minutos de Pontevedra ciudad, por lo que cuenta con todos los servicios a un paso sin necesidad de vivir con el estrés y el ruido de los entornos urbanos. Actualmente tiene un precio de 600.000 euros, pero según se indica en el anuncio de Aldeas Abandonadas el coste es negociable.