Venden una casa de 655 m2 con 8 habitaciones, amplios jardines y buenos accesos a la ciudad

La finca disfruta de una excelente comunicación mediante la autopista principal de la zona Aldeas Abandonadas

Para encontrar la casa de tus sueños primero necesitas saber cuáles son tus necesidades. Mientras algunas familias precisan varios dormitorios y cocina rústica, otras demandan amplios jardines con espacio para una huerta.

Pues bien, la inmobiliaria Aldeas Abandonadas tiene en venta una propiedad que reúne todas estas características y mucho más: cuenta con garaje cerrado, una antigua bodega y un espacio adicional de 60 metros cuadrados.

"En una de las mejores ubicaciones de Galicia"

A los portales Idealista y Fotocasa se suma Aldeas Abandonadas, con interesantes ofertas para quienes buscan un hogar con "múltiples opciones de uso".

En este caso, localizamos una propiedad que encaja perfectamente con este perfil en la provincia de Pontevedra. Aunque la inmobiliaria mantiene la confidencialidad de la ubicación exacta, la finca se encuentra a 500 metros del mar y a unos 15 kilómetros de Vigo.

Al lado de la playa y "en una de las mejores ubicaciones de Galicia", esta elegante casa solariega gallega es una excelente oportunidad para quienes buscan una vivienda amplia, terreno, privacidad y un enorme potencial.

La vivienda principal está construida en mampostería tradicional y cuenta con 655 metros cuadrados construidos en total. Tal y como detalla el anuncio, se distribuye en dos plantas con ocho habitaciones, cocina rústica tradicional y amplios salones.

Cocina y habitación Inmobiliaria Aldeas Abandonadas

Dispone también de un sótano de 100 metros cuadrados, un garaje cerrado con espacio para varios vehículos y un edificio anexo. Asimismo, cuenta con suministro de agua potable y línea telefónica.

El inmueble se asienta sobre una finca de 4 hectáreas. El terreno, antiguamente destinado al cultivo, ofrece varias posibilidades: "Es un entorno ideal para quienes buscan una propiedad con grandes dimensiones y múltiples opciones de uso".

Buenos accesos a la ciudad

En cuanto a su conectividad, la finca disfruta de una excelente comunicación mediante la autopista principal de la zona (AP-9). Esto permite acceder en pocos minutos a grandes ciudades, aeropuertos y playas cercanas, situadas a poca distancia.

En este sentido, Aldeas Abandonadas indica que la distancia de la propiedad a Vigo es de 15 kilómetros. El precio de venta es de 799.000 euros, pero cuenta con una rebaja, lo que lo sitúa en 749.000 euros.