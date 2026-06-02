La nueva promoción que cambiará el mercado inmobiliario de Vigo: 24 viviendas con vistas al puerto desde 180.000 euros

Las promociones de obra nueva se han consolidado como una de las opciones más atractivas para quienes buscan acceder a una vivienda en propiedad lista para entrar a vivir. Este tipo de inmuebles permite evitar reformas o trabajos de rehabilitación que puedan retrasar la mudanza y generar costes adicionales.

En este contexto, Vigo cuenta actualmente con varias promociones de obra nueva en desarrollo. Una de ellas es Beiramar, un proyecto impulsado por Amma Promoción cuya finalización de obras está prevista para el segundo trimestre del 2027. Las viviendas ya se encuentran a la venta y algunas de ellas ya han sido adquiridas por futuros propietarios.

24 viviendas de hasta 3 dormitorios

Vistas desde la piscina Amma Promoción

Nueva promoción de 24 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios que se situará en una de las zonas con mejores vistas de la ciudad olívica, frente al Mirador Los Ángeles - Puerto de Vigo. Si buscas una vivienda moderna, cómoda y bien equipada, Beiramar es un proyecto que cumple con esas características, además de estar en un entorno privilegiado.

Las viviendas, que contarán superficies construidas de entre 44 y 91 metros cuadrados, tendrán acabados de calidad y una distribución funcional. Todas dispondrán de cocina completamente equipada, armarios empotrados con varias posibilidades, baños acondicionados y más características que completan los inmuebles para que no te falte de nada.

Además, existe la posibilidad de adquirir una plaza de garaje por 25.000 euros adicionales, con el fin de disfrutar de todo lo necesario para contar con la mayor comodidad posible y que no te falte de nada. Además, algunas viviendas contarán con terraza.

Como valor añadido y uno de los principales atractivos de este edificio es que se podrá disfrutar de una exclusiva piscina en la azotea, un espacio perfecto para relajarse mientras se contemplan las impresionantes vistas a la ría y al Puerto de Vigo. Sin duda, un nuevo complejo en el que no faltará ningún tipo de detalle.

Viviendas a la venta

Tal y como se indica en la propia web de Amma Promoción, ya hay varias viviendas vendidas, todas ellas de un dormitorio. Hay opciones para todos los bolsillos, con precios desde 180.000 euros hasta 255.000 euros por una vivienda de 1 dormitorio.

Las viviendas con 2 dormitorios oscilan entre 320.000 y 340.000 euros, mientras que las de 3 dormitorios parten de los 420.000 hasta los 445.000 euros. Así, las posibilidades son muy diferentes en función del número de habitaciones, altura y de si cuentan o no con terraza, y su tamaño.