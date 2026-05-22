Comprar vivienda en Pontevedra es hoy más difícil: los precios suben un 38,7% en tres años

El próximo 26 de mayo se cumplen tres años desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. La norma nació con el objetivo de contener el precio del alquiler y mejorar el acceso a la vivienda. Sin embargo, la evolución del mercado desde 2023 deja un escenario marcado por tres grandes tendencias: subida de precios, desplome de la oferta y un aumento sin precedentes de la competencia entre inquilinos.

Según los últimos datos aportados por un informe del portal inmobiliario Idealista correspondientes al periodo entre abril de 2023 y abril de 2026, el precio de la vivienda en Pontevedra se incrementó un 38,7%, por encima de la media nacional, situada en el 30,7%. Al mismo tiempo, la oferta de inmuebles cayó un 14%, reflejando una reducción del stock disponible en el mercado.

La consecuencia directa de esta combinación es un aumento de la presión sobre cada anuncio publicado. Si en el primer trimestre de 2023 cada vivienda recibía una media de 11 contactos de potenciales compradores, en el primer trimestre de 2026 la cifra ascendió hasta 17, lo que supone un incremento del 58%.