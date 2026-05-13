El municipio de Pontevedra que busca ser la nueva zona de moda: contempla construir 93 viviendas orientadas al río Lérez

Las promociones de obra nueva se han consolidado como una de las alternativas más atractivas para quienes buscan adquirir una vivienda moderna, eficiente y adaptada a las necesidades actuales, con todas las comodidades y servicios, y sin renunciar a estrenar hogar.

En este contexto destaca Arboreda Residencial, en Poio (Pontevedra), un proyecto situado a orillas del río Lérez que contempla la construcción de 93 viviendas distribuidas en tres bloques residenciales. El conjunto apuesta por un diseño funcional, diseñado para aprovechar la orientación y las vistas del entorno.

Residencial Arboreda, en Poio

Arboreda Residencial, en Poio (Pontevedra) Arboreda Residencial

Arboreda Residencial es una promoción de obra nueva que nace con el objetivo de ofrecer un estilo de vida cómodo, moderno y conectado con el entorno natural de Poio, uno de los municipios con mayor proyección del área de Pontevedra.

Su ubicación permite disfrutar de la tranquilidad de la zona residencial, sin alejarse de los servicios y del dinamismo urbano de la ciudad. A pocos minutos del centro de Pontevedra, el proyecto se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan equilibrio entre bienestar, funcionalidad y calidad de vida.

El conjunto residencial estará formado por tres edificios de diseño contemporáneo, distribuidos de manera abierta para favorecer la luminosidad, las vistas y la sensación de amplitud entre espacios.

Interior de una vivienda de Arboreda Residencial, en Poio (Pontevedra) Idealista

La arquitectura se integra a la perfección en el entorno y se adapta al desnivel del terreno, potenciando la orientación hacia el río Lérez y maximizando la entrada de luz natural en las viviendas.

Arboreda Residencial contará con 93 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, y de superficies comprendidas entre 70 y 90 metros cuadrados. Se adaptan a diferentes perfiles, desde jóvenes hasta familias. Muchas de las viviendas dispondrán de terrazas privadas y las plantas bajas incorporarán espacios exteriores de gran tamaño.

Las viviendas dispondrán de calificación energética A, garantizando mayor eficiencia energética. Sin duda, esto significa un importante ahorro económico a largo plazo.

Dormitorio de una vivienda de Arboreda Residencial, en Poio (Pontevedra) Idealista

Si por algo destaca es por sus buenas conexiones. A escasos 100 metros del proyecto se encuentra el acceso a la AP-9, favoreciendo los desplazamientos. También está muy cerca de las principales playas de la ría de Pontevedra, un punto a favor si eres de las personas que adora el mar.

Además, al situarse tan cerca de Pontevedra, puedes desplazarte a la ciudad por trabajo o por ocio sin ningún problema, pero con los beneficios de vivir en un municipio más pequeño y con menos ajetreo.

Pisos disponibles en venta

En la web de Idealista ya se encuentran varios pisos a la venta del proyecto de Arboreda Residencial de uno, dos y tres dormitorios.

Hay opciones de 1 dormitorio con terraza y plaza de garaje incluida por 208.050 euros, mientras que la opción de 2 dormitorios abarca desde los 281.600 hasta los 285.300 euros. Si prefieres 3 habitaciones, el precio llega a los 293.050 euros.