Confirmado: la Agencia Tributaria subasta una vivienda en Vigo con una puja mínima de 5.648,90 euros

El precio de la vivienda en venta en Vigo continúa subiendo en 2026, con un aumento cercano al 8% en comparación con hace un año. En estos momentos, el metro cuadrado tiene un precio medio de 2.424 euros, aunque en zonas como Coruxo, Oia y Saiáns roza los 3.000, según Idealista.

Ante la alta demanda y la escasa oferta de vivienda nueva, muchas personas optan por vivir de alquiler o esperan a que surja una buena oportunidad como los que la Agencia Tributaria publica, de vez en cuando, en su página web.

Con vistas al mar y ascensor comunitario

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha sacado a subasta una vivienda cerca del centro de la ciudad olívica. En concreto, el inmueble se sitúa en el número 21 de la rúa do Conde de Torrecedeira y la licitación arranca con una puja mínima de 5.648,90 euros.

Según la descripción del anuncio, la vivienda está valorada en 67.000 euros, y los licitadores deben constituir un depósito de garantía de 10.510,90 euros, lo que representa algo más del 15% del valor total.

En este caso, el derecho que se subasta corresponde a la nuda propiedad -es decir, el derecho de una persona a ser el dueño de un bien, pero sin derecho a usarlo ni disfrutarlo-, y el porcentaje de titularidad es del 50%.

Con respecto a las características de la vivienda, el anuncio de la Agencia Tributaria indica que se trata de un piso situado en la planta séptima, con una superficie construida de 86 metros cuadrados (m2). Linda al norte y cuenta con un patio interior o patio de luces.

Portal de la vivienda a subastar Agencia Tributaria

La vivienda, tal y como se aprecia en las fotografías que acompañan al anuncio, cuenta con vistas al mar, lo que le aporta un valor añadido. Además, el portal de entrada dispone de rampa y ascensor comunitario, lo que mejora su accesibilidad.

La subasta se celebrará a finales de mes, concretamente el miércoles 29 de abril.