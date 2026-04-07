Ya es oficial: la ayuda de hasta 20.200 euros a propietarios para reformar su vivienda y alquilarla

Hace unas semanas, Abel Caballero anunció un plan de ayudas para impulsar la rehabilitación de viviendas vacías, con el objetivo de ponerlas en alquiler a un precio tasado. El presupuesto destinado asciende a 2.150.000 euros: "Es el mayor esfuerzo presupuestario que hace ningún ayuntamiento en toda Galicia", señaló.

Por su parte, la Xunta de Galicia cuenta con una línea de ayudas con un presupuesto de 2,9 millones de euros, orientada al mismo objetivo. En el caso del plan de Vigo, se pueden subvencionar obras por valor de 30.000 euros con un límite máximo de subvención que te detallamos a continuación.

Hasta 20.200 euros para reformar tu vivienda y alquilarla a precio tasado

El Ayuntamiento de Vigo ha lanzado un ambicioso plan de ayudas para fomentar la rehabilitación de viviendas vacías, con el objetivo de ponerlas en alquiler a un precio tasado.

Según explicó el alcalde Abel Caballero, estas subvenciones representan el mayor esfuerzo económico que un ayuntamiento realiza en Galicia, con un presupuesto total de 2.150.000 euros. La iniciativa busca incentivar que los propietarios inviertan en la mejora de sus inmuebles y, al mismo tiempo, aumentar la oferta de alquiler en la ciudad.

El programa contempla ayudas para obras de hasta 30.000 euros. Estos son los porcentajes que podrás recibir en función del coste de la reforma:

Si la obra es inferior a 16.000 euros : el ayuntamiento financiará el 80% del total

: el ayuntamiento Si la obra es superior a 16.000 euros y llega hasta 30.000 euros: en el tramo que exceda los 16.000 euros se financiará el 30%

De este modo, la subvención máxima que puede recibir una vivienda asciende a 17.000 euros, lo que equivale al 57% del coste total de la obra. Sin duda, una cuantía que ayuda a aliviar el gasto y anima a los propietarios a invertir en estas reformas, con el fin de que más familias puedan acceder a una vivienda digna.

Además de financiar las obras, el Ayuntamiento otorgará ayudas adicionales para cubrir el coste del certificado de eficiencia energética y la contratación de seguros o avales, con un importe máximo de 3.000 euros durante cinco años.

Sumando todas las partidas, el importe total que una vivienda puede recibir asciende a 20.200 euros. El alcalde explicó que estas ayudas no solo buscan rehabilitar edificios, sino también incrementar la disponibilidad de vivienda en alquiler a precios regulados, ofreciendo una opción asequible.