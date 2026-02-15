Confirmado por la Ley: subarrendar una vivienda es legal en España si se cumplen estas condiciones

Una de cada cuatro personas en España vive de alquiler. La tasa de inquilinos en el mercado inmobiliario español se sitúa en el 25%, lo que supone un aumento de siete puntos porcentuales desde 2018, según un informe de Fotocasa Research.

Para quienes viven en régimen de alquiler, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) regula sus derechos y obligaciones, incluyendo los supuestos de subarrendamiento, que solo están permitidos en determinados casos.

¿En qué casos es legal subarrendar una vivienda en España?

¿En qué casos es legal subarrendar una vivienda en España con un contrato de alquiler vigente? La ley permite el subarrendamiento, pero, antes que nada, es necesario tener en cuenta algunos detalles para no incurrir en posibles infracciones.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es muy clara al respecto, como se establece en el artículo 8.2 de dicha norma: "La vivienda arrendada solo se podrá subarrendar de forma parcial y previo consentimiento escrito del arrendador".

Pero... ¿qué significa esto? En líneas generales, implica que la persona que tiene una vivienda en alquiler puede subarrendarla a otra, pero siempre con los mismos derechos que el arrendatario principal, incluyendo el precio del alquiler.

"El precio del subarriendo no podrá exceder, en ningún caso, del que corresponda al arrendamiento", dice la LAU. En el caso de subarrendar varias habitaciones, la suma total no podrá superar la renta total pagada por el arrendamiento principal.

Para que sea posible subarrendar de forma legal, el artículo 8.2 de la LAU incluye otras condiciones recogidas por Idealista News: "Cumplir las condiciones establecidas por el arrendador para el subarriendo, como el número máximo de personas a las que se puede subarrendar la propiedad o qué áreas de la vivienda son elegibles para subarrendamiento".

Asimismo, el derecho del subarrendamiento se extinguirá, en todo caso, cuando lo haga el del arrendamiento que subarrendó.

En estos supuestos, el propietario de la vivienda debe estar informado en todo momento, ya que, de lo contrario, se podría incurrir en infracciones que permitirían al arrendador dar por terminado el contrato y, además, iniciar las acciones legales pertinentes.

El subarrendamiento de la vivienda es una práctica más común de lo que se suele pensar en España. No obstante, es imprescindible cumplir con lo anteriormente descrito, especialmente con lo más importante, mantener al casero informado.

Por una parte, se puede subalquilar la vivienda completa, lo que equivale a una cesión del contrato del alquiler. Por otra, se puede subarrendar por habitaciones, siempre respetando el número de personas permitido en la vivienda y sin superar el precio total del alquiler original.