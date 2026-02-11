Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: es ilegal prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad

Ruidos molestos, morosidad en pagos y conflictos por obras o reformas son algunos de los problemas más habituales en comunidades de vecinos. A la lista hay que sumar las disputas por falta de mantenimiento y la presencia de mascotas en zonas comunes.

Cuando surge un conflicto en una comunidad de vecinos, por lo general se intenta resolver a través del diálogo, pero, cuando no es posible, la opción más habitual es recurrir a la Ley de Propiedad Horizontal, la norma que regula las comunidades de propietarios en España.

Es ilegal prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad

Un porcentaje importante de los hogares españoles tienen una mascota en casa. A pesar de ello, muchas personas se preguntan si es posible tener animales en una comunidad de vecinos, ya que pueden surgir problemas por ruidos, olores o suciedad en las zonas comunes que afecten al resto de propietarios.

En este sentido, la Ley de Propiedad Horizontal se pronuncia sobre el uso de los espacios comunes y el respeto a los derechos de los demás vecinos. "Tan solo es posible establecer límites cuando determinada actividad suponga una limitación de los derechos de los demás, y esto incluye a las mascotas", explica Lucía Sicre, colaboradora de Idealista News.

En este sentido, el artículo 7.2 de la citada Ley dice que "al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

Aunque no hace mención directa a los animales domésticos ni establece ningún límite en relación a la tendencia de mascotas como perros o gatos, este punto de la Ley de Propiedad Horizontal "permite acotar ciertos aspectos cuando entren en juego los derechos de los demás", explica Lucía Sicre.

Un perro en un jardín Shutterstock

La Ley de Bienestar Animal, por otro lado, establece algunas limitaciones con respecto a la presencia de mascotas en viviendas y comunidades de vecinos. Aprobada en marzo de 2023, la norma prohíbe mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos".

Insta también a los dueños a "adoptar las medidas necesarias para evitar que su tenencia o circulación ocasione molestias, peligros, amenazas o daños a las personas, otros animales o a las cosas".

Con todo ello, una comunidad de vecinos no puede prohibir a los dueños de animales domésticos (gatos, perros, etc.) tener mascotas en sus respectivas viviendas privativas, "pero sí puede limitar el uso que estos hagan de las zonas comunes", agrega la colaboradora de Idealista News.

Para garantizar una convivencia tranquila entre vecinos, las juntas de propietarios también pueden establecer una serie de limitaciones a este respecto: desde restringir el acceso de perros al ascensor hasta prohibir la presencia de mascotas en jardines comunitarios.