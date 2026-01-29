Vigo aprobará este viernes una ordenanza para regular las viviendas de uso turístico

Vigo dará un nuevo paso para regular la implantación y el funcionamiento de las viviendas de uso turístico (VUT). El Concello aprobará este viernes en Xunta de Goberno una ordenanza que tiene como objetivo "garantizar la compatibilidad de las viviendas turísticas con el uso residencial y el derecho a la vivienda".

Así lo ha expresado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor olívico ha señalado que estos inmuebles serán clasificados como "establecimientos destinados a alojamiento temporal sin carácter de residencia habitual".

La nueva ordenanza recoge la obligatoriedad de contar con el título habilitante como "condición previa para la explotación de la actividad. De esta forma, el gobierno local trata de proporcionar seguridad jurídica tanto a los titulares como a los vecinos.

Una vez entre en vigor, las VUT sólo podrán ubicarse en edificios destinados por completo a uso turístico, así como en plantas altas y bajas, siempre y cuando se garantice un acceso independiente a las viviendas residenciales.

"No se permitirá tampoco la implantación de viviendas turísticas en aquellas que fueron objeto de rehabilitación o de reformas con ayudas públicas", ha avanzado Caballero, que también ha señalado que no se permitirá que se destinen a uso turístico inmuebles "con algún tipo de protección".

Zonas saturadas

Por otro lado, la nueva ordenanza también recoge la posibilidad de declarar "determinados barrios o calles y zonas del término municipal" como zonas saturadas o de intensidad limitada para el uso turístico de las viviendas.

"La tramitación de esta ordenanza es la habitual", ha concluido Caballero. Es decir, una vez aprobada la medida en Pleno, será sometida a información pública y quedará definitivamente aprobada tras los 30 días hábiles para alegaciones y sugerencias, en caso de no recibir alguna.