Norman, propietario de 1 piso turístico en Vigo: "En Navidad el beneficio es igual que el mes de agosto"

'El Moderno', el edificio de Vigo en el que Normal tiene su vivienda turística turismo.gal y Cedida

Las viviendas de uso turístico (VUT) siempre han generado una gran controversia entre la población. El ruido o suciedad que pueden provocar, el exceso de ocupación o su impacto negativo en el precio del alquiler y la compra de vivienda son los principales motivos de crítica. Sin embargo, no todo es negativo, y hay quienes consideran que aportan aspectos positivos.

Desde Treintayseis hemos contactado con Norman, (59 años), propietario de un piso turístico en pleno centro de Vigo y otro en Marín. Nos ha hablado sobre la relación de las VUT y la Navidad de Vigo, así como la posible implantación de la tasa turística y cómo esta podría afectar al destino turístico de la ciudad.

Norman, propietario de 2 pisos turísticos

Norman tiene 59 años y lleva casi tres décadas vinculado al sector turístico. Desde hace casi 8 años posee un piso turístico en pleno centro de Vigo, justo enfrente a la escultura del Sireno, en el antiguo edificio El Moderno. "Es de un arquitecto francés del año 1902 y es uno de los cuatro edificios más singulares e históricos de la ciudad", comenta.

Su otro alojamiento se encuentra en Marín. Ambos, asegura, reflejan su apuesta por un turismo de calidad en Galicia y por la profesionalización de las viviendas de uso turístico.

Su estudio en el centro de Vigo tiene vistas al mar. "Es una única estancia, muy luminoso y confortable con cuatro plazas, -una cama grande y un sofá cama grande-. Es un producto turístico que funciona muy bien", señala Norman. "Tengo muchas reservas en Navidad, el llenazo siempre es total en Vigo".

Respecto a la ganancia que recibe, señala que: "Navidad es igual que el mes de agosto si lo gestionas bien y con un buen producto de calidad", apunta.

Este piso primero fue su vivienda habitual, pero al trasladarse por trabajo decidió transformarla en alojamiento turístico. "Yo ya era un profesional del turismo. Tuve durante 25 años una empresa turística. Digamos que llevo desde el año 96 dedicado al turismo".

Las viviendas de uso turístico y la Navidad de Vigo

Norman recuerda que Vigo "hace 15 o 20 años no era en absoluto turística. Ha pasado de ser una ciudad, prácticamente sin turismo, a ser una auténtica potencia", y en ese crecimiento, asegura, las luces de Navidad han sido decisivas. "En mi opinión, no es solo que las luces favorezcan a las viviendas de uso turístico, sino que hay un tema de retroalimentación. Las luces de Navidad funcionan porque existen las VUT complementando la oferta hotelera", explica con decisión.

El propietario destaca un dato revelador: "El 58% de las plazas turísticas de Vigo son de viviendas de uso turístico (10.452) y el 28% son de hoteles (4.921). Por tanto, las luces de Navidad tampoco podrían tener éxito sin las viviendas de uso turístico".

Según él, ese equilibrio ha permitido que el comercio y la hostelería local se vean beneficiados y que la ciudad haya conseguido algo que antes parecía imposible: la desestacionalización del turismo.

"Vigo es tan potente turísticamente que no depende solo de las luces de Navidad o del verano, sino que los turistas vienen prácticamente durante todo el año", afirma. Para Norman, la relación entre las luces y las VUT es simbólica: "Las viviendas de uso turístico se ven muy beneficiadas por la Navidad, pero las luces también han crecido gracias al aumento de estos años de las viviendas de uso turístico", aclara.

"Navidad es como agosto. Desde finales de noviembre que empiezan las luces hasta que terminan, tiene el mismo tirón que ese mes aproximadamente. Y puntualmente incluso superior al mes de agosto en los días del 22 de diciembre al 6 de enero", apunta sobre la demanda y el beneficio obtenido durante la época de las luces de Vigo.

Norman insiste en que las futuras ordenanzas municipales deben respetar la irretroactividad y no perjudicar a los propietarios actuales: "Si se reducen las viviendas de uso turístico, Vigo sería un destino elitista porque subirán los precios", aclara.

Por eso, lanza un mensaje claro a Abel Caballero: "Los propietarios estamos muy contentos con la política de promoción municipal del alcalde, pero a la vez él debería darse cuenta de que Vigo sin las VUT no sería lo que es hoy en día".

"La tasa turística da mala imagen"

Donde Norman se muestra tajante es en su rechazo a la tasa turística. "Estoy totalmente en contra. Es un engorro burocrático para los propietarios que normalmente tienen esta actividad como complementaria de su actividad principal. Cada vez tenemos más exigencias burocráticas de las administraciones locales, autonómicas y nacionales", señala con firmeza.

A su juicio, la medida tendría un efecto contraproducente: "Va a ser un problema para la recaudación del cobro y va a tener un efecto muy negativo en la percepción del destino turístico. Si la tasa es de 1 euro por niño y 2 euros por persona y noche, una familia con dos niños que venga cinco días acabará pagando 30 euros más. ¡A lo mejor se va a otro sitio!", lamenta.

Norman cree que aplicar este tipo de gravamen transmite un mensaje equivocado: "Parece que se le dice al turista 'Venís demasiados y molestáis'. Eso genera mala imagen y en el momento en que se implante vamos a tener quejas, muchas cancelaciones y gente optará por irse a otro lugar", comenta con resignación.

En cambio, acepta otras medidas municipales: "El Concello acaba de multiplicar el precio de la tasa de basuras para viviendas de uso turístico. El dato exacto no lo tengo, pero lo han multiplicado por 2 o 3. Yo he pasado a pagar de 80 a 225 euros aproximadamente", apunta.

Así, el propietario se pregunta por qué, justo ahora que Galicia vive un auge turístico, se quiere "estropear el éxito". Y dice contundente: "Hace 20 años Vigo no tenía apenas turistas, ni cruceros, ni el Casco vello tenía el atractivo que tiene ahora, ni la infraestructura de restauración era similar. ¿Ahora que tenemos éxito nos empeñamos en estropearlo?".

Y sentencia: "Una cosa es regularlo y otra meter una tasa turística que para mí va a ser muy dañina para el destino".

"Las Rías Baixas son un gran destino turístico gracias a las viviendas de uso turístico"

Norman defiende con firmeza el papel histórico de las viviendas turísticas en Galicia. "Las Rías Baixas son un gran destino turístico gracias a las viviendas de uso turístico, no gracias a los hoteles". Se explica: "Cuando no había prácticamente ningún hotel en las Rías Baixas, el destino turístico lo crearon las VUT, que eran las viviendas vacacionales de verano".

Recuerda que en lugares como Sanxenxo "ya había muchísimo turismo hace 30 años"; sin embargo, no había tantos hoteles en relación con la demanda existente. "Los turistas dormían en casas particulares que no estaban reguladas y simplemente la gente alquilaba sus casas", señala.

Por eso considera injusto que las VUT sean "demonizadas", y opina: "Se está demonizando a los que creamos el turismo en Galicia".

"Las viviendas de uso turístico merecen un respeto porque en Galicia fueron decisivas para la creación del sector turístico", finaliza.