La lujosa casa con piscina privada y muy cerca de la playa: busca dueño en las Rías Baixas por 1,5 millones

Buscar casas lujosas en Idealista es una práctica habitual, y es que ¿quién no ha soñado con vivir en un hogar con vistas al mar y rodeado de naturaleza? Jardín con piscina, zona de barbacoa, sala de juegos... En definitiva, una serie de lujos al alcance de pocos.

En el corazón de las Rías Baixas, se esconde una auténtica joya inmobiliaria que destaca por su inmejorable ubicación. Esta lujosa vivienda (a la venta por 1.550.000 euros) se sitúa en Sanxenxo, en concreto en la parroquia de Portonovo, muy cerca de la playa de Paxariñas.

Piscina privada y muy cerca de la playa

Para quienes buscan un destino de playa con sol, buenas temperaturas (entre 25 y 30ºC en verano) y una amplia oferta de ocio, Portonovo es una zona ideal para el verano. Destaca por sus playas de color azul turquesa y lujosas viviendas, algunas de ellas disponibles en Idealista.

Euroviviendas Sanxenxo comercializa esta espectacular propiedad situada en la mejor zona de las Rías Baixas. Dispone de una superficie de 2.317 metros cuadrados y no está sujeta a la Ley de Costas, un aspecto muy a tener en cuenta en propiedades situadas tan cerca del mar.

Porche con vistas a la piscina y mar Idealista

Con vistas a la playa de Paxariñas, la vivienda consta de tres plantas. La planta baja está dotada de un amplio porche, una espaciosa cocina y varias zonas de descanso, entre ellas un acogedor rincón con chimenea para los meses más fríos.

En la planta superior se puede encontrar un acogedor despacho y varios dormitorios de grandes dimensiones con baño en suite, además de un cuarto de planchado y otro destinado a almacenaje, equipados con varios armarios y una cómoda.

Una de las habitaciones Idealista

La planta inferior se compone de una bodega, un cuarto de almacenaje y un amplio garaje, con posibilidad de adaptarlo para otros usos, como gimnasio, sala de juegos o incluso sala de cine. En cuanto a los exteriores, destaca un amplio jardín con piscina y rodeado de árboles.

La ubicación de la parcela otorga a la vivienda un extra de privacidad, un aspecto que valoran la gran mayoría de propietarios. Además, dispone de fácil acceso caminando a la playa de Paxariñas y se encuentra también cerca de la playa de Canelas y Montalvo.

"Encontrar una propiedad de estas características es muy complicado por la zona. Es una casa que se construyó en su día a conciencia, utilizando muy buenos materiales, con una distribución muy bien planificada y que disfruta de grandes espacios", afirma el anunciante en el portal inmobiliario Idealista.