La minera sueca Eurobattery Minerals creará 130 puestos de trabajo en A Gudiña (Ourense)

Trabajos del proyecto de colaboración con apicultores en la mina de wolframio de A Gudiña (Ourense). EUROBATTERY MINERALS

La compañía minera Eurobattery Minerals creará más de 130 puestos de trabajo con su proyecto de mina de wolframio en A Gudiña convirtiéndose, según sus promotores, "en el principal empleador de este ayuntamiento".

Precisamente, la compañía ya ha iniciado los trabajos para extraer el wolframio en esta localidad y espera que, una vez esté todo funcionando a pleno rendimiento, se puedan generar 35 empleos directos y más de cien indirectos.

Según traslada la empresa sueca y recoge Europa Press, para cubrir sus necesidades de mano de obra y tras empezar a recibir los primeros currículums, la filial gallega de Eurobattery Minerals, Tungsten San Juan, ha habilitado un correo electrónico de información (empleo@tungsten-sanjuan.com) con el objetivo de encauzar las solicitudes de los interesados en formar parte de la plantilla de la explotación a cielo abierto.

Sus labores, añade, iniciadas mediante subcontratas, ya son visibles en los primeros movimientos de tierra y en una nave de servicios levantada en San Lorenzo de Pentes.

"Dada la realidad económica y demográfica del entorno, con escaso empleo industrial, la empresa espera que la puesta en marcha de la mina, la segunda explotación de wolframio activa en España, conlleve un impacto social positivo generando actividad económica en la comarca y contribuyendo a frenar el despoblamiento de esta zona de la 'España Vaciada'", explica la compañía.