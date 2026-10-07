Xunta y el sector pesquero de la Patagonia argentina se reúnen en Conxemar en Vigo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido este miércoles con representantes del Grupo Santander y de Pesca Ecoprom, encabezados por Luis Antonio Santander, junto con el diputado argentino Juan Pablo Luque.

El encuentro tuvo lugar en el espacio institucional de la Xunta en el marco de la feria Conxemar, en Vigo, y durante el mismo la delegación patagónica trasladó la situación general de la actividad en el caladero del Atlántico Suroccidental, interesándose por los procedimientos y modelos de gestión desarrollados por el tejido marítimo-pesquero en Galicia. .

En un comunicado remitido a Europa Press, el Gobierno gallego ha explicado que en la reunión se abordó de forma general las relaciones comerciales habituales entre ambos territorios en el ámbito pesquero.

Galicia canaliza cerca del 80% del volumen y del valor de los productos pesqueros procedentes de Argentina que entran en España, con más de 38.500 toneladas registradas en lo que va de año, principalmente de especies como el langostino o la merluza, destinadas al mercado y a la transformación industrial, añade la Xunta.