Imagen del stand de la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía y Zona Franca en Conxemar Zona Franca de Vigo

La Cámara de Comercio y Zona Franca de Vigo acogen más de 400 reuniones entre pymes gallegas y empresas extranjeras

Las pymes gallegas buscan expandir estos días su negocio en Conxemar. Desde este martes y hasta el jueves, más de 50 vendedores gallegos de la cadena mar-industria se reunirán con empresas importadoras extranjeras en el stand de la Cámara de Comercio y Zona Franca de Vigo en la feria.

Estos encuentros se celebrarán en el marco de un Encuentro Empresarial que organizan la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa y el Consorcio Zona Franca de Vigo. El objetivo es reforzar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de Galicia.

Según indican ambas entidades en una nota de prensa, esta acción ha permitido agendar más de 400 reuniones en el stand de la Cámara con 35 empresas importadoras procedentes de 20 países y cuatro continentes. Entre otros: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón, Corea, Filipinas, Emiratos Árabes, Marruecos, Cabo Verde, Egipto, Lituania o Polonia.

Este Encuentro Empresarial forma parte del Programa Pyme Global de la Cámara de Comercio de España y cuenta con financiación de Fondos FEDER y del Consorcio Zona Franca de Vigo. Además de las reuniones, dentro de la misión comercial inversa impulsada por ICEX e Igape, los importadores podrán conocer la lonja del Puerto de Vigo y el visor submarino Atlántida.

Los participantes fueron recibidos este martes por la mañana en la sede del Consorcio Zona Franca de Vigo. En el acto participaron el delegado del Estado en el Consorcio Zona Franca de Vigo, David Regades, y el vicepresidente tercero de la Cámara de Comercio, Javier Touza.