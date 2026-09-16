Fábrica de Ence en Pontevedra.

Fábrica de Ence en Pontevedra. Adrián Irago / EP

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Ence detiene su actividad en Pontevedra e invertirá 13 millones de euros en Inteligencia Artificial y automatización

Se trata de su parada técnica anual, la cual se encaminará a maximizar la fiabilidad de las instalaciones

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Ence ha dado comienzo a su parada técnica anual, que se prolongará hasta el próximo 25 de septiembre. Durante este periodo, la compañía invertirá 13 millones de euros en labores de mantenimiento y mejora de las instalaciones. Serán un total de 1.400 los profesionales que realizarán estas tareas.

El responsable de Stellantis Pro One, Eric Laforge.

Más concretamente, intentará avanzar en procesos de automatización y en la implantación de sistemas de control avanzado basados en inteligencia artificial, que contribuirán, según la empresa, a optimizar la operación, agilizar la toma de decisiones en tiempo real y a "maximizar la fiabilidad de las instalaciones".

"Todo ello servirá para reforzar la eficiencia operativa de la planta, elevará los estándares de seguridad industrial y mejorará el desempeño ambiental de sus procesos, reafirmando la apuesta de Ence por la innovación y la excelencia en el sector", sostienen en declaraciones recogidas por Europa Press.

Ence añade que esta actuación "impulsa también el compromiso con el desarrollo socioeconómico de Pontevedra y su comarca, al generar empleo y nuevas oportunidades para el tejido empresarial del entorno".

La llegada de estos profesionales favorecerá, además, la actividad de servicios vinculados a la hostelería y el alojamiento, concluye la compañía.