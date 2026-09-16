Ence detiene su actividad en Pontevedra e invertirá 13 millones de euros en Inteligencia Artificial y automatización

Ence ha dado comienzo a su parada técnica anual, que se prolongará hasta el próximo 25 de septiembre. Durante este periodo, la compañía invertirá 13 millones de euros en labores de mantenimiento y mejora de las instalaciones. Serán un total de 1.400 los profesionales que realizarán estas tareas.

Más concretamente, intentará avanzar en procesos de automatización y en la implantación de sistemas de control avanzado basados en inteligencia artificial, que contribuirán, según la empresa, a optimizar la operación, agilizar la toma de decisiones en tiempo real y a "maximizar la fiabilidad de las instalaciones".

"Todo ello servirá para reforzar la eficiencia operativa de la planta, elevará los estándares de seguridad industrial y mejorará el desempeño ambiental de sus procesos, reafirmando la apuesta de Ence por la innovación y la excelencia en el sector", sostienen en declaraciones recogidas por Europa Press.

Ence añade que esta actuación "impulsa también el compromiso con el desarrollo socioeconómico de Pontevedra y su comarca, al generar empleo y nuevas oportunidades para el tejido empresarial del entorno".

La llegada de estos profesionales favorecerá, además, la actividad de servicios vinculados a la hostelería y el alojamiento, concluye la compañía.