La gallega Gradiant participará en tres proyectos estratégicos de la Agencia Espacial Europea

La compañía viguesa Gradiant continúa reforzando su posición como uno de los principales referentes nacionales en tecnologías cuánticas. Este martes ha confirmado su participación en tres proyectos estratégicos impulsados por la Agencia Espacial Europea (ESA).

Como informa en una nota de prensa, su presencia en estos consorcios internacionales —liderados por Airbus Defence and Space Spain y Safran Electronics&Defense— consolida su papel en la innovación aeroespacial aplicada y su posición como socio tecnológico de referencia para el desarrollo de futuras infraestructuras espaciales europeas.

Las tres iniciativas abordan algunos de los principales desafíos tecnológicos del sector espacial: desde el desarrollo de redes de comunicaciones cuánticas seguras entre satélites hasta la creación de sensores cuánticos de nueva generación para mejorar las capacidades de observación terrestre.

Son tecnologías llamadas a desempeñar un papel clave en ámbitos estratégicos como las comunicaciones, la navegación, la monitorización del planeta o la seguridad. "La participación en estos proyectos supone un importante reconocimiento a las capacidades de Gradiant", ha afirmado su director general, Luis Pérez Freire.

Así son los tres proyectos

Uno de estos proyectos es QUPIDO (QUantum and Pnt Intersatellite Communications with Data AggregatiOn), liderado por Safran Electronics&Defense. Su objetivo es desarrollar enlaces de comunicaciones entre satélites que combinen seguridad cuántica con mecanismos avanzados de sincronización y posicionamiento relativo.

Gradiant participa también en QUEENS (Quantum Entanglement by Enhanced Timing in Satellites), iniciativa igualmente liderada por Safran Electronics&Defense, junto con Airbus y Airbus Crisa. El fin es desarrollar demostradores para validar futuras redes de comunicaciones cuánticas vía satélite mediante la distribución de entrelazamiento cuántico entre distintos nodos espaciales.

El tercer proyecto, denominado "Rydberg Based Microwave Radiometer", está liderado por Airbus Defence and Space Spain y contará con las capacidades de Gradiant en sensores cuánticos de radiofrecuencia basados en átomos de Rydberg.

Gracias a estas capacidades, será posible desarrollar una nueva generación de sistemas de radiometría para la observación terrestre que aprovechen la capacidad de sintonización y el potencial de sensibilidad de tales plataformas cuánticas.