Cosecha de Galicia impulsa el crecimiento del cultivo de cebada maltera en A Limia (Ourense)

La cebada maltera gana peso en el campo gallego. El proyecto liderado por la empresa vinculada a la Corporación Hijos de Rivera, Cosecha de Galicia, ha incrementado hasta 160 hectáreas la superficie dedicada a este cultivo en la comarca de A Limia (Ourense).

Así, la comarca alcanza las 850 hectáreas promovidas en 2026, un crecimiento de 88% en los últimos cinco años. Este crecimiento impulsa un modelo de colaboración de la compañía gallega con el sector primario.

Cosecha de Galicia combina rentabilidad para las explotaciones agrarias, abastecimiento de proximidad para la industria cervecera, así como desarrollo y regeneración del territorio, que la compañía está impulsando en otros cultivos de proximidad, como el lúpulo, la manzana sidrera y la viticultura.

La campaña de este año cuenta ya con la participación de 27 agricultores locales, una cifra que refleja la progresiva consolidación de una iniciativa que nació con el objetivo de impulsar una cadena de valor propia para la cebada maltera en Galicia.

"Gracias a este modelo, los agricultores disponen de mayor estabilidad y previsibilidad, reduciendo la incertidumbre comercial y favoreciendo la planificación de sus explotaciones", han asegurado desde la compañía vinculada a la corporación de Estrella Galicia.

Cultivo de enorme potencial

Cosecha de Galicia ha afirmado que la paulatina evolución del proyecto pone de manifiesto el potencial de este cultivo para diversificar y fortalecer la agricultura gallega. Desde 2022, el cultivo ha mantenido una senda de crecimiento constante hasta las 850 hectáreas previstas para esta campaña.

Además, explican que el proyecto ha contribuido a transformar el papel de la cebada en A Limia, al contar con condiciones agroclimáticas óptimas para su desarrollo. "Se ha manifestado como un cultivo tecnificado, competitivo y con mejores perspectivas de rentabilidad para los agricultores", ha recalcado.

Cosecha de Galicia también ha incidido en que la incorporación de la cebada a los sistemas de rotación habituales de la comarca contribuye a mejorar la salud del suelo, optimizar el aprovechamiento de los recursos y favorecer un modelo agrario más resiliente y regenerativo.

“Este proyecto forma parte de nuestro propósito estratégico de facilitar el origen autóctono de materia prima y habilitar una cadena de suministro cada vez más cercana al territorio", ha valorado el Consejero Ejecutivo de Negocio de Corporación Hijos de Rivera, José María Rivera.