O Encontro da Toxa 2026 entrega el Premio Empresario Gallego del Año 2026 a Antonio Fontenla

O Encontro da Toxa 2026 clausuró este viernes su quinta edición, consolidándose como un espacio de encuentro entre el conocimiento, las empresas y las instituciones para transformar el diagnóstico en cooperación y visión compartida.

Bajo el lema "Galicia ante una nueva realidad", la jornada final se centró en cómo Galicia puede reforzar su competitividad en un escenario internacional cada vez más incierto, combinando autonomía estratégica, capacidad industrial, talento y tecnologías clave, además de fortalecer su conexión con el Noroeste peninsular y con los principales ejes europeos.

"Trabajamos para construir una sólida sociedad empresarial gallega, que trabaje por y para Galicia", destacó el presidente de CESUGA, Venancio Salcines.

Premio Empresario Gallego del Año 2026

Esta segunda jornada se clausuró con la comida y la entrega del Premio Empresario Gallego del Año 2026 en el Gran Hotel LaToja. El galardón fue concedido a Antonio Fontenla Ramil, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al desarrollo del tejido empresarial gallego.

En ella, tanto José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia, que entregó el premio, como José Manuel Lage, primer teniente de alcaldesa y portavoz del gobierno Municipal de A Coruña, y Pablo Junceda, del Banco Sabadell, reconocieron la trayectoria de Antonio Fontenla Ramil como ejemplo de una generación de empresarios que entiende el éxito como creación de prosperidad compartida, y pusieron en valor su visión de largo plazo, su defensa de infraestructuras estratégicas y su impulso a proyectos de internacionalización y energías renovables.

Este galardón distingue anualmente a líderes que han transformado el ecosistema económico y social de la comunidad y simboliza la unión entre éxito profesional y responsabilidad con el territorio.

Segunda jornada

La jornada comenzó con un análisis del nuevo contexto geopolítico y de las debilidades de Europa, en una conversación orientada a identificar las implicaciones para el tejido empresarial en un mundo marcado por las tensiones comerciales, la dependencia tecnológica y energética y las nuevas exigencias en materia de seguridad.

En el debate participaron Fernando Velasco, director de la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos de la Universidad Rey Juan Carlos; Juan Carlos D. Pedro Llamas, vicepresidente de Tecnología y responsable del equipo de preventa de soluciones de infraestructura y plataforma cloud de Oracle para el sur de Europa; y Francisco Dacoba, general de brigada del Ejército de Tierra y exdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

El programa abordó también la transformación del mercado laboral y el impacto de los 'digital workers' en la productividad, la organización empresarial y los nuevos perfiles profesionales. En esta sesión participaron Albert Pijuan, CEO de NODUS Digital Workers, y José Luis Casal, Managing Director Industry X de CIONET, con la moderación del director académico de efbs Grupo Educativo, Pancho Holguín.

Cadena de suministro: la resiliencia como ventaja competitiva

La mesa redonda "Redefiniendo la cadena de suministro en un nuevo contexto global" analizó la necesidad de reforzar la resiliencia y la gestión del riesgo logístico en un entorno de elevada volatilidad. Intervinieron Ana Borrás, gerente de Riesgos y especialista en transporte de mercancías y logística de SABSEG; Carlos García, director de Supply Chain de Nauterra; y Roque González, director general de Supply Chain y Terminales de Grupo Nogar. La sesión fue moderada por Miguel V. Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España.

El encuentro continuó poniendo el foco en el crecimiento empresarial, la atracción de inversiones y la cooperación entre territorios. El debate, moderado por Jorge Cebreiros, fundador y CEO de InfoJC y presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, analizó cómo la transición energética está redefiniendo la política industrial europea y de qué manera el Noroeste puede reforzar su posición en un contexto de búsqueda de autonomía estratégica.

La conversación abordó el potencial de la región para convertirse en un polo de referencia en energías renovables, almacenamiento, redes inteligentes y nuevos vectores energéticos, así como las condiciones necesarias para que esa oportunidad se traduzca en proyectos tractores y en el fortalecimiento de la cadena de valor.

Participaron Alberto Lavandeira, CEO de Atalaya Mining; José Manuel F. Alvariño, presidente de Grupo Alvariño; y Javier Vega, presidente de la Cámara de Comercio de León, quienes coincidieron en la necesidad de mejorar la colaboración público-privada y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos para atraer inversión, talento y actividad industrial.

O Encontro da Toxa acogió además una conversación entre Salvador Medina, CEO y fundador de Valhalla, y Jacobo Cosmen, presidente de ALSA, en la que repasaron la evolución de la compañía y reflexionaron sobre cómo compatibilizar una visión empresarial de largo plazo con las exigencias de competitividad, profesionalización y toma de decisiones en entornos de incertidumbre.

Un foro para convertir el diálogo en cooperación

Durante la clausura se reafirmó la vocación de O Encontro como un foro permanente orientado a transformar el diálogo en cooperación y alianzas, conectando el territorio con el pensamiento estratégico. A lo largo de las dos jornadas de esta edición, cerca de un millar de representantes del ámbito empresarial e institucional compartieron inquietudes y establecieron nuevas alianzas para reforzar el potencial estratégico de Galicia.

El acto oficial de clausura contó con la intervención de José González, conselleiro de Emprego de la Xunta de Galicia, junto a Jorge Cebreiros (Confederación de Empresarios de Pontevedra), Venancio Salcines (CESUGA) y Pablo Junceda (Banco Sabadell), quienes coincidieron en la necesidad de convertir el diagnóstico compartido en cooperación efectiva.