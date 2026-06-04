La Tribuna del Círculo de Empresarios de Galicia puso en contacto al tejido empresarial con los responsables políticos

Este jueves tuvo lugar la Tribuna del Círculo de Empresarios de Galicia -nacida para fomentar un diálogo directo entre los responsables públicos y el tejido empresarial gallego- en el marco del foro RE_Galicia 2026 y que contó con la presencia de la titular autonómica de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien ensalzó la capacidad de la comunidad gallega para competir con los territorios industriales más avanzados de Europa. "Estamos competindo de verdade, de ti a ti, cos territorios máis avanzados de Europa e demostrando que Galicia é quen de atraer investimento e xerar aquí valor industrial de primeiro nivel", declaró.

Actualmente, la Xunta de Galicia tiene en tramitación un total de 16 proyectos industriales estratégicos que suman una inversión de 1.700 millones y la creación de 3.700 puestos potenciales de trabajo. Lo anterior, continuó, ha sido favorecido también por programas formativos como el Capacita Directivos de IGAPE.

Por su parte, María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios, insistió en la necesidad de actuar con rapidez y atraer inversiones porque "no esperan".